Paura nel Centro di Palombara Sabina, dove più di qualcuno ha associato il fatto alla tragedia avvenuta all’asilo de L’Aquila. Stamane, venerdì 20 maggio, un’auto in sosta si è sfrenata in via Piave, una strada in salita nei pressi del Palazzo Comunale. Per fortuna non si registrano feriti, ma soltanto qualche ammaccatura alla carrozzeria.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tutto è avvenuto poco dopo le ore 9. Una Smart, lasciata in sosta ieri sera, si è improvvisamente sfrenata e ha iniziato a procedere a marcia indietro in direzione di un bar ubicato all’angolo della via. Fortunatamente il veicolo non ha preso troppa velocità, anche perché dopo una manciata di metri ha trovato un ostacolo una Citroen Saxo parcheggiata.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Polizia Locale diretta dal Comandante Danilo Piergotti: la strada è stata chiusa il tempo necessario per effettuare i rilievi e rimuovere i veicoli.