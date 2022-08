The Last Trip, prima dog love song in rap hip hop

“The last trip”, la dog-love-song scritta e cantata in inglese dai tiburtini Caterina Ponti e Gianluca Nardulli, con musica composta ed eseguita dal versatile Al Festa, è disponibile da agosto su ben 22 stores, distribuita dall’etichetta musicale “Concertone”.

Cos’è “THE LAST TRIP”? Si tratta di un brano rap “hip hop” melodico che segna la rinnovata collaborazione tra Caterina Ponti e Gianluca Nardulli con il musicista Al Festa (insieme nella foto), prolifico compositore anche – ma non solo – di colonne sonore, talentuoso tastierista ed autore (nonché regista di videoclips e film), lo stesso che ha firmato la score del pluripremiato primo film-documentario italiano del format edutainment “Mediterraneo Mare di Vita”, prodotto e diretto da Caterina Ponti (disponibile per il noleggio e la vendita su Chili Tv / vedi qui);

“THE LAST TRIP” è una delicata dedica canora, con un toccante testo in rima, diretta al cagnolino scomparso della produttrice-regista. “L’ultimo viaggio” è un’epigrafe sentimentale espressione della sofferenza per la perdita dell’adorabile compagno di vita a quattro zampe; il testo è risultato ideale per essere eseguito in strofe calzanti sui ritmi d’una musica moderna creata da Al Festa (tutti e tre gli artisti sono accomunati dall’amore per gli animali) da cui è scaturito un armonioso melange. Incarnazione di un amore incondizionato, si è rivolto con moto spontaneo un “tributo” a questo essere con cui per tanti anni si è vissuto in totale empatia e simbiosi, e che sarà ricordato per sempre come “chi” è stato, a tutti gli effetti, componente di una famiglia. Il refrain, che suona come la strofa di una gentile lullaby, cita: “Stai facendo il tuo ultimo viaggio e per noi non è cosa da poco. Il Tuo cuore era come un grande bus dove il vero Amore era l’unico carburante”.

La canzone, romantica, appassionata e melanconica, ne ripercorre la parabola esistenziale e completa il proprio arco narrativo così: “Suoniamo questa canzone per vivere con te il resto della nostra vita”.

“THE LAST TRIP” è visibile ed ascoltabile anche su YouTube, in vari link; quello più recente, che mostra la nuova cover realizzata per la release di carattere mondiale sugli stores a cura della label Concertone, è questo: (ascolta qui).

Al link (guarda qui) uno dei video di backstage. La canzone è disponibile sugli stores: 24/7 Musicshop, 7Digital, Amazon Music, Anghami (Medio Oriente, Nord Africa), Deezer, Joox (disponibile in Hong Kong, Thailand, Malaysia, Indonesia e Myanmar), Контакте, Mondia Media, Napster, Phononet (Germania), Playnetwork, Qobuz, QQMusic, Saavn, Shazam, Spotify, Thumbplay (USA), Tidal, Yandex (Russia), Youtube, Zvooq e Билайн.Музыка (adattato dal russo, “Beeline Music” / “Music on Air” in inglese).

“The Last Trip”, è scritta e cantata dal giornalista, produttore esecutivo e co-direttore di Festival di cinema Gianluca Nardulli e dalla pluripremiata ed innovativa regista, produttrice ed autrice Caterina Ponti, con musica composta ed eseguita dal prolifico e poliedrico compositore (nonché affermato regista non solo cinematografico ma anche di spettacolari video-clip ed eventi con live-concerts immersivi, tra i quali il recente “Fairy Land – La Terra delle Fate”) Al Festa.