A24 – Complanare Est: chiusi gli svincoli per il Gra

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dalle ore 21.30 di mercoledì 3 agosto alle ore 06 del giorno successivo, si renderà necessario disporre la chiusura della rampa d’interconnessione della Complanare Est con il Grande Raccordo Anulare tanto in carreggiata interna (direzione La Rustica/Prenestina) quanto in carreggiata esterna (direzione Tiburtina/Nomentana).

Conseguentemente, ai veicoli provenienti dalla Tangenziale Est e diretti sul Grande Raccordo Anulare sarà possibile usufruire dello Svincolo di Tor Cervara, per proseguire su Via Raffaele Costi, Via di Tor Cervara e successivamente su Via Tiburtina in direzione Gra, ovvero sarà possibile usufruire, tramite la Complanare Est, delle successive stazioni dell’autostrada A24 di Settecamini o Ponte di Nona per invertire la marcia sulla viabilità ordinaria in direzione del Grande Raccordo Anulare.