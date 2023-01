TIVOLI – Carnevale, il Comune offre 15 mila euro per organizzare le sfilate

E’ una manifestazione prevista anche dallo statuto comunale, un evento che nel corso dei decenni ha reso la città un polo di attrazione.

A Tivoli torna il Carnevale 2023 e, come ogni anno, l’amministrazione comunale si fa promotrice dei festeggiamenti mettendo sul piatto della bilancia 15 mila euro da assegnare a chi è intenzionato alla sua organizzazione.

Per questo venerdì 30 dicembre con la delibera numero 282 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA– la giunta del sindaco Giuseppe Proietti ha approvato il programma di massima dell’edizione 2023 del Carnevale insieme alla manifestazione di interesse – CLICCA E LEGGI LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – per l’affidamento dell’organizzazione, della realizzazione, della direzione artistica e della gestione della festa più pazza e colorata dell’anno.

L’avviso è rivolto alle Associazioni o ATI di associazioni o soggetti privati operanti sul territorio, di comprovata esperienza nella gestione di festeggiamenti analoghi e/o di eventi socioculturali, regolarmente registrate e/o iscritte agli Albi Regionali e Comunali.

L’affidatario del “Carnevale di Tivoli 2023” dovrà realizzare i carri allegorici, coinvolgendo gli studenti nella realizzazione dei Carri, dei Pupazzoni, delle Maschere e dei costumi anche attraverso specifici corsi.

Compito dell’affidatario sarà anche l’attività di formazione dei gruppi mascherati, oltre alle attività di animazione (artisti di strada, majorette, band, gruppi coreografici), all’organizzazione di eventi spettacolari, di mostre a tema, di balli in maschera, di serate danzanti e spettacoli in maschera per bambini.

Ma anche di spettacoli teatrali a tema, di iniziative culturali e/o sportive attinenti ai temi carnevaleschi, fino alla Festa conclusiva di “Martedì Grasso” con il Gran ballo in Maschera a Piazza Plebiscito.

GIORNATE, ORARI E PERCORSI DELLE SFILATE DEL CARNEVALE 2023

Le sfilate dei carri e dei gruppi del Carnevale saranno sei, si terranno di domenica con orario di inizio fissato per le ore 15, coinvolgendo Tivoli Terme, Villa Adriana e Campolimpido con una sfilata in ciascuna frazione, e in ultimo, la sfilata per di “Martedì Grasso”.

I carri allegorici sfileranno solo per Tivoli Centro, mentre nelle frazioni si terranno le sole sfilate di cortei con eventi collaterali.

• PERCORSO DI TIVOLI CENTRO Si svolgerà nei giorni di domenica 5, 12 e 19 febbraio: Piazzale Saragat (luogo di ritrovo e partenza) verso Via Empolitana – Largo San Giovanni – Viale Trieste – Piazzale Matteotti – Via A. Moro – Piazza Garibaldi (lato fronte fontane) – Via A. Gramsci – Zona Arco dei Padri Costituenti – Piazzale Nazioni Unite – Piazzale Matteotti – Via A. Moro – Piazza Garibaldi (lato fronte fontane) (per un minimo di due e un massimo di tre giri) e conclusa la sfilata – Piazzale Nazioni Unite – Via P. Tomei – Via Empolitana – Piazzale Saragat (luogo di scioglimento dei cortei) e ritorno presso le sedi di provenienza dei carri allegorici e dei gruppi.

La sfilata conclusiva del Carnevale di Martedì Grasso si terrà il 21 febbraio 2023.

• PERCORSO DI TIVOLI TERME Si svolgerà nella giornata di sabato 11 febbraio: Via Don Giovanni Minzoni – Via Cesare Augusto – Largo Ugo la Malfa – Via Dante – Via Tommaso Neri – Via Martiri Tiburtini – Via Dei Fauni – Via Brunelleschi.

• PERCORSO DI CAMPOLIMPIDO Si svolgerà nella giornata di sabato 11 febbraio: partenza Via Guerino Libertucci, Piazzale Scuole Medie – Viale Radiciotti – Via di Campolimpido – Via Pier Giorgio Gallotti e ritorno.

• PERCORSO DI VILLA ADRIANA Si terrà nella giornata di sabato 11 febbraio: Piazza Lago di Garda – Via Rosolina – Via di Villa Adriana – Via Galli, Parco Malala (chiusura).

IL CONTENUTO DEL PROGETTO

Le proposte per l’affidamento dell’organizzazione del Carnevale dovranno necessariamente contenere, pena l’esclusione:

• Relazione introduttiva al progetto con indicate le finalità, i contenuti e le caratteristiche dell’intero programma;

• Progetto artistico dettagliato con l’indicazione dei luoghi e degli orari previsti per ogni singolo evento;

• Bozzetti grafici esemplificativi dei carri allegorici dimensionati per i percorsi indicati;

• Bozzetti grafici esemplificativi dei gruppi allegorici e consistenza numerica di ognuno;

• Elaborati tecnici del progetto di allestimento di ogni evento comprensivo, a pena di esclusione, di adeguato e sostenibile Piano della Sicurezza a totale carico del soggetto affidatario;

• Prospetto indicante il numero e le caratteristiche delle unità impiegate;

• Curriculum dettagliato dell’attività svolta dal soggetto proponente;

• Formale nota di adesione sottoscritta dal responsabile degli istituti scolastici, delle associazioni e di tutti gli altri soggetti coinvolti negli eventi con indicato l’ambito di coinvolgimento all’interno del programma generale;

• Indicazione di uno o più referenti dell’organizzazione con recapiti telefonici, indirizzi e-mail e tutto ciò che è ritenuto utile all’Ufficio comunale competente per ogni esigenza relativa al coordinamento delle attività previste;

• Piano finanziario strutturato alla stregua di un Bilancio, molto semplice e standardizzato, con le voci di entrata e di uscita, indicando eventuali proventi assegnati o richiesti a Enti e/o altri soggetti (sponsor, entrate da lotteria), la quota a carico dell’organizzatore e tutte le altre entrate previste per la realizzazione complessiva del progetto proposto;

• Documento redatto e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto partecipante (capofila) in cui si attesti che nel caso di aggiudicazione:

– è consapevole che dovrà espletare, a fini organizzativi, il compito di coordinatore delle iniziative in stretta collaborazione con altre associazioni e Comitati di Quartiere individuate dal proponente con inclusione nel programma definitivo;

– è consapevole che l’Amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie sul programma definitivo presentato successivamente all’aggiudicazione.