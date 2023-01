GUIDONIA – Piscina comunale, il corso semestrale di nuoto costa 540 euro

Affitto, utenze e manutenzione sono a carico del gestore, per questo i corsi per gli utenti saranno a prezzo di mercato.

Così ieri, mercoledì 4 gennaio, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo ha spiegato ai cittadini come sarà gestita per i prossimi 8 mesi la piscina comunale interna al Palazzetto dello Sport di via Antonio De Curtis al Bivio di Guidonia assegnata alla “Asd Swimming Club”, la stessa società che gestisce il polo natatorio comunale di Tivoli.

La convenzione stipulata il 29 novembre 2022 tra la Asd e l’amministrazione comunale prevede che la piscina sia gestita provvisoriamente fino al 31 agosto 2023 ad un canone da corrispondere al Comune pari a 5.002 euro al mese.

Ma quanto costerà ai cittadini nuotare nella vasca inaugurata martedì dal sindaco Mauro Lombardo e dall’assessore allo Sport Cristina Rossi col tuffo di un bambino in acqua?

L’iscrizione alla Scuola di Nuoto per bambini e adulti costa 25 euro.

A tale somma vanno aggiunti 540 euro per frequentare il corso bisettimanale dal 2 gennaio al primo luglio, saldabili in tre comode rate rispettivamente da 190 euro al momento dell’iscrizione, 188 e 187 euro.

Chi ha disponibilità può pagare il semestre anche in un’unica soluzione da 499 euro, iscrizione compresa.

Per l’abbonamento mono-settimanale – sempre nel periodo di sei mesi compreso tra il 2 gennaio al primo luglio – la quota è invece di 385 euro, anch’essi saldabili in tre comode rate rispettivamente da 160 euro all’iscrizione, 130 e l’ultima da 120 euro.

Chi ha disponibilità può pagare anche in un’unica soluzione da 360 euro, iscrizione compresa.

La piscina comunale offre anche altri servizi a prezzi di mercato.

Praticare nuoto libero costa 49 euro al mese, 156 euro per 4 mesi, 280 per 8 mesi.

Ma c’è anche la possibilità di un abbonamento da 100 euro valido per 15 ingressi.

L’iscrizione ammonta sempre a 25 euro anche per l’AcquaGym. In questo caso l’abbonamento mensile si attesta sui 55 euro, il quadrimestrale 170 euro e quello valido per 8 mesi costa 320 euro.

Previsto pure un abbonamento da 100 euro valido però per 14 ingressi.

“La convenzione – ha spiegato ieri il sindaco Mauro Lombardo – impone al privato anche l’integrale rimborso, entro dieci giorni dall’arrivo delle bollette, di tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per le utenze, che non si sono volute volturare per la brevità dell’affidamento”.

“Il Gestore – ha aggiunto il sindaco di Guidonia Montecelio – si è dovuto fare carico di tutte le spese indispensabili per avviare un impianto in stato di abbandono da anni.

A titolo esemplificativo, per arrivare all’apertura è stato necessario svuotare interamente le vasche, pulirle e sanificarle attraverso l’intervento di una ditta specializzata, decalcarizzare gli impianti di depurazione, sostituire i filtri igienizzanti, acquistare tutti i prodotti chimici certificati necessari all’utilizzo di una piscina.

Inoltre si sono fatti carico di lavori strutturali per ultimare la funzionalità dell’impianto come: ancoraggi per le scalette, le corsie e le bandierine, oltre a lavori sull’impianto elettrico e agli allestimenti degli spogliatoi.

Per il periodo di questa breve gestione temporanea, al privato sono anche attribuiti tutti i possibili costi di manutenzione ordinaria e straordinaria attinenti alla struttura natatoria del Palasport.

Da ultimo, l’Amministrazione si è riservata l’uso della piscina fino a quattro giorni per usi pubblici e non commerciali.

È naturale e consequenziale che a fronte di questi oneri verso la parte pubblica, ai quali si sommano le normali spese di gestione di una piscina, il Gestore ricerchi l’equilibrio economico e l’utile d’impresa attraverso una politica tariffaria di cui risponde solo dinanzi al mercato”.