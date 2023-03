CASTEL MADAMA – Pochi bus, chieste nuove corse Cotral

Più bus a Castel Madama. Il sindaco di Castel Madama Michele Nonni, a seguito delle varie segnalazioni arrivate dai cittadini pendolari, ha richiesto un potenziamento delle corse dirette nella tratta Castel Madama-Roma Ponte Mammolo, sia per l’andata che per il ritorno. Infatti, sono molti i pendolari che quotidianamente usano i mezzi pubblici per spostarsi verso la capitale per motivi di lavoro o di studio: le corse dirette a disposizione, senza passare per Tivoli, sono solo tre e sono costantemente affollate e sottodimensionate.

Nella lettera inviata al Presidente della società Cotral S.p.a., il sindaco, oltre a rendere noti i disagi causati dalla mancanza di corse, sottolinea anche come ormai da molti anni, almeno 25, gli orari delle tratte dirette non vengano aggiornati o incrementati.

Di conseguenza, lavoratori e studenti, nel corso degli anni, hanno dovuto adattarsi: le partenze e i ritorni da Roma vengono spesso anticipate o posticipati per adattarsi alle corse Cotral a loro disposizione.

La richiesta fatta dal sindaco al Presidente della società di trasporti è di aggiungere altre 3 corse nell’orario feriale, dal lunedì al venerdì, una all’andata e due al ritorno.

Otre che ridurre i disagi causati ai cittadini, un incremento delle corse dirette Castel Madama-Roma Ponte Mammolo porterebbe a uno stimolo del trasporto locale. In più, ci sarebbe anche una riduzione del numero di auto in circolazione, che i cittadini si trovano costretti ad utilizzare per via dei disagi a seguito della limitata presenza di corse dirette. (C.N.)