8 marzo: il doodle di Google dedicato alla Giornata Internazionale della Donna

Donne che sostengono le donne. Campeggia nella homepage di Google ed è in onore delle donne di tutto il mondo che si supportano a vicenda in tutti gli aspetti della vita. Il doodle del motore di ricerca è particolarmente significativo oggi, 8 marzo 2023, per la giornata internazionale della donna: celebra l’universo femminile che si incoraggia e spalleggia in tutti i modi e gli aspetti della vita quotidiana per avanzare e migliorare la qualità della vita reciproca.

La variante del logo di Google è ideata e illustrata da una donna: la Doodle Artist, Alyssa Winans che vuole far “riflettere su quanto sia ampia, complessa, sfumata e potente la nozione di la femminilità è”.

“Le vignette all’interno di ogni lettera “GOOGLE” – scrive il team di Google nella pagina dedicata – rappresentano donne in posizioni di influenza che sostengono il progresso su questioni centrali per la vita delle donne di tutto il mondo. Donne che si uniscono per esplorare, imparare e mobilitarsi per i propri diritti. Donne che si prendono cura di persone di ogni ceto sociale. Donne che sono sistemi di supporto fondamentali l’una per l’altra durante la maternità. Buona Giornata internazionale della donna“.