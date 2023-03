TIVOLI TERME – Campo Albula: pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori

Arrivano aggiornamenti sul fronte della riqualificazione dell’Albula. Il Comune di Tivoli ha comunicato ieri, 7 marzo 2023, di aver indetto la gara per l’affidamento dei lavori di rigenerazione e messa a norma del campo dell’Albula “Giancarlo Ferrari” a Tivoli Terme. Per il centro sportivo che si trova in via Cesare Augusto, è previsto infatti un progetto finanziato per 1 milione di euro con fondi PNRR (M5C2 – Investimento 3.1 Sport e Inclusione sociale – Cluster 2) e per 500 mila euro con fondi comunali.

Il progetto prevede una totale riconfigurazione dell’impianto da come appare oggi: saranno demolite le strutture presenti come i container, gli uffici, bar e spogliatoi, rimossi i campi in terra battuta (un campo a 11 e un campo da calcio a 8) e buttata giù la tribuna.

Al loro posto sorgerà una vera e propria “cittadella dello sport” con un campo da calcio a 11 in erba sintetica, dimensionato ed orientato in conformità ai requisiti della Lega Nazionale Dilettanti, del CONI e della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), con recinzioni ed illuminazione ex novo. Sempre nel finanziamento, è prevista la realizzazione di due campi da calcio a 5 in erba sintetica, di cui uno polivalente utile anche per la pallavolo, la realizzazione di un campo da beach volley. E poi: nuovi spogliatoi, percorsi carrabili e pedonali, sistemazioni a verde, parcheggi e illuminazione del campo con torri faro.

Qui la planimetria: https://comune.tivoli.rm.it/sites/comune.tivoli.rm.it/files/allegati/notizie/2023-03/AA01%20Planimetria%20Post.pdf

La presentazione delle offerte per l’affidamento dei lavori per adeguare la struttura scadrà il prossimo 17 marzo.

Un progetto che “intende dotare la comunità di Tivoli Terme di un efficiente polo sportivo, sicuro e ‘vivo’, capace di attrarre i cittadini e di donare nuova linfa vitale al territorio”, come affermato dal consigliere comunale Maurizio Conti e dal consigliere del Sindaco per il quartiere di Tivoli Terme Simone Cavallo, che hanno seguito tutto l’iter dalla progettazione fino alla pubblicazione della gara in questi giorni.