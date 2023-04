CASTEL MADAMA – Tutti in campo per il Torneo internazionale giovanile di calcio (VIDEO)

Il calcio per giocare, unire, e ricordare. Castel Madama rinnova l’appuntamento con il Torneo Internazionale Giovanile di Calcio, categoria esordienti misti 2010/2011, calciatori in erba in media di 12 anni. L’appuntamento organizzato dalla Società Pro Calcio Castel Madama al Campo Comunale Testa ha preso il via ieri, 7 aprile, e si concluderà domenica 9, il giorno di Pasqua. A scendere in campo tre nazioni: Italia, Ucraina e Belgio.

Una edizione del cuore, si potrebbe definire. E’ dedicata – spiegano gli organizzatori – a chi ha amato il calcio e la nostra associazione ed è prematuramente scomparso come Luigi Piselli e Mattia Salvati, e vedrà protagonisti in campo anche due squadre di baby atleti provenienti dall’Ucraina, ancora in guerra.

Gli adolescenti ucraini sono partiti dalla città di Lutsk e sono ospiti come gli altri giocatori delle famiglie del paese.

“Tenteremo di dare loro qualche giorno di serenità – spiegano dalla società sportiva castellana -. I ragazzi dopo le gare avranno modo di conoscersi e confrontarsi e non saranno di certo le lingue a impedirgli di comunicare. Per loro sarà un momento di crescita”.

A partecipare tre nazioni, Italia, Ucraina e Belgio. Ad impegnarsi in campo l’Ads Pro Calcio Castel Madama, Asd Romaria (VT), Asd Velino Sporting Club (AQ), italiane, Fc Volyn Lutsk W, Fc Volyn Lutsk R, ucraine, e V.V. Volkegem, belga.

Le squadre saranno divise in due gironi di tre squadre ciascuno e le prime del girone si sfideranno per primo e secondo posto, seconde per il terzo e quarto, mentre le terze qualificate verranno considerate quinte in ex equo.

Gli appuntamenti al Testa

La prima partita disputata dopo la cerimonia di apertura visto protagonisti il V.V. Volkegem e P.C. Castel Madama, seguita poi dalla sfida in campo tra Volin Lutsk W e l’ASD Romaria e la P. C. Castel Madama contro Volin Lutsk R.

Sabato scenderanno in campo l’ASD Romaria – ASD Velino S. C. alle 11, V.V. Volkegem – Volin Lutsk R alle 15 e Volin Lutsk W – ASD Velino S.C. Alle 17:30.

Domenica 9 aprile, alle 15.30 la finale per stabilire il terzo e quarto posto. Mentre alle 17.30 si disputerà la finale per il primo e secondo posto.

A seguire, lo stesso giorno, avverrà la premiazione in campo.

All’organizzazione del Torneo, la cui prima edizione risale al 1988, hanno partecipato anche l’amministrazione comunale, il Comitato Gemellaggi di Castel Madama e il Settore Giovanile Scolastico della FIGC.

“Giungere alla ventiseiesima edizione di questa manifestazione non può che testimoniarne il successo – afferma l’assessore allo sport Stefano Scardala – e anche per questa edizione vogliamo regalarci l’ennesima occasione per far incontrare atleti italiani e stranieri e mostrare la nostra cordialità, ma anche le bellezze naturali e storiche del nostro territorio.” (C.N.)