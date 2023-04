RIGNANO – Finti avvocati truffano una anziana: il figlio li fa arrestare

Arrestati a Rignano Faminio due truffatori napoletani accusati di aver raggirato una ottantenne. I due uomini di 22 e 30 anni si erano divisi i ruoli. Uno spacciandosi per avvocato aveva chiesto al telefono all’anziana di racimolare 7.000 euro che avrebbe dovuto consegnare ad un addetto a titolo di “cauzione” per garantire la liberazione del figlio, arrestato in seguito a un incidente stradale, ovviamente mai avvenuto. Subito dopo si è ritrovata sull’uscio di casa il complice del finto avvocato. Confusa e preoccupata non avendo denaro contante ha racimolato e consegnato monili in oro e orologi preziosi per un valore di circa 5.mila euro.

Piano fallito

E’ successo giovedì 13 aprile. Fortunatamente per l’anziana, il figlio stava rientrando proprio in quel momento presso l’abitazione e ha avuto la prontezza di segnalare l’accaduto al 112, cosicché in breve due pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio sono riuscite ad intercettare l’autovettura su cui viaggiavano i due indagati.

Sottoposti a perquisizione i Carabinieri sono riusciti a recuperare tutta la refurtiva e riconsegnarla all’anziana. I due successivamente sono stati tradotti in carcere, e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.