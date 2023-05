GUIDONIA – “Una persona alla volta”, presentazione del libro postumo di Gino Strada

Da Kabul a Hiroshima, il racconto di una missione durata tutta la vita. Ma anche una riflessione radicale sull’abolizione della guerra e sul diritto universale alla cura.

E’ il contenuto di “Una persona alla volta”, il libro postumo di Gino strada, fondatore di Emergency, che verrà presentato sabato 13 maggio alle ore 16 presso il Teatro Chisciotte di Montecelio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Giovanile Oltre Il Ponte di Montecelio e il Gruppo Emergency di Roma Sud ed è finalizzata a raccontare la storia di un giovane chirurgo di Sesto San Giovanni animato da una passione che l’ha portato lontanissimo.

Gli ha fatto conoscere la guerra, il caos dell’umanità quando non ha più una meta.

In Pakistan, in Etiopia, in Thailandia, in Afghanistan, in Perù, in Gibuti, in Somalia, in Bosnia, dedicando tutta l’esperienza in chirurgia di urgenza alla cura dei feriti. Poi, nel 199, la nascita di Emergency, e poco dopo il primo progetto in Ruanda durante il genocidio.

Emergency arriva in Iraq, in Cambogia e in Afghanistan, dove ad Anabah, nella Valle del Panshir, viene realizzato il primo Centro chirurgico per vittime di guerra.

Il libro racconta l’emozione e il dolore, la fatica e l’amore di una grande avventura di vita, che ha portato Gino Strada a conoscere i conflitti dalla parte delle vittime e che è diventata di per se stessa una provocazione.

“Una persona alla volta” è il racconto in prima persona di un impegno durato tutta la vita, il cui obiettivo non è mai risuonato così urgente e la cui voce non è mai mancata così tanto come in questi giorni in cui un nuovo conflitto porta la distruzione alle porte dell’Europa: ‹‹Dopo anni passati tra i conflitti mi sono coperto saturo di atrocità, del rumore degli spari e delle bombe. E lì, in Afghanistan, dove avevo vissuto per tanti anni operando feriti, non ce l’ho fatta più a sopportare l’idea di una nuova guerra. Così alla vigilia di un’altra ondata di sofferenza e di morte ho detto il mio “no”: basta con la guerra, basta uccidere, mutilare, infliggere atroci sofferenze ad altri esseri umani››.

Interverranno Marco Rossi di Emergency, Elisa Mancini per le letture, modererà l’incontro Marco Brocchieri.