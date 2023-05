TIVOLI – 8xmille alla Chiesa cattolica, parte la campagna di sensibilizzazione

“Se fare un gesto d’amore ti fa sentire bene, immagina farne migliaia”.

E’ il claim della nuova campagna di comunicazione 8xmille della Conferenza Episcopale Italiana, che mette in evidenza il significato profondo di un semplice gesto che permette ogni anno di realizzare migliaia di progetti in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.

Ad annunciarlo in un comunicato stampa è Monsignor Mauro Parmeggiani, Vescovo delle Diocesi di Tivoli e Palestrina.

La campagna, on air dal 2 maggio, sottolinea la relazione forte e significativa tra la vita quotidiana dei cittadini e le opere della Chiesa, attraverso la metafora dei “gesti d’amore”: piccoli o grandi che siano, essi non fanno sentire bene solo chi li riceve, ma anche chi li compie.

Nel comunicato il Vescovo spiega che con una firma per l’8xmille, è possibile moltiplicare la sensazione di benessere che si prova quando si fa un gesto d’amore. Come fa la Chiesa ogni giorno con i suoi interventi arrivando capillarmente sul territorio a sostenere e aiutare chi ne ha più bisogno: poveri, senzatetto, immigrati, ma anche italiani che attraversano momenti di difficoltà.

“Domenica 7 maggio – ricorda il diacono Giuseppe Volpini, referente diocesano della diocesi di Tivoli per il Sovvenire – celebreremo in tutte le parrocchie italiane la Giornata nazionale di sensibilizzazione alla firma dell’otto per mille a favore della Chiesa cattolica.

Siamo nel periodo delle Dichiarazioni dei redditi, nelle varie forme scelte dai contribuenti, come il modello 730, il modello redditi, il modello CU o quello precompilato, avvalendosi dei vari intermediari fiscali come i Caf, i commercialisti, oppure on line dal proprio computer; qualsiasi sia il modello o l’intermediario fiscale, è importantissimo fare la nostra scelta per la destinazione dell’otto per mille alla Chiesa cattolica, apponendo la nostra firma nell’apposita casella.

Deve essere una scelta consapevole, ricordando i benefici che tale gesto comporta per migliaia di persone”.

Il Vescovo Mauro Parmeggiani spiega inoltre che nella diocesi di Tivoli e di Palestrina, i fondi dell’8xmille si sono trasformati in supporto al funzionamento della Casa di accoglienza Santa Chiara di Tivoli, che si prende cura di donne in difficoltà, della Scuola di lingua italiana per stranieri a Palestrina, dei Centri di ascolto presso le Caritas di Tivoli e di Palestrina che quotidianamente prestano il loro servizio verso i più bisognosi.

In sostegno ai Consultori familiari Familiaris Consortio di Villanova di Guidonia e Sidera di Palestrina, che accompagnano famiglie, giovani e ragazzi provati dalla vita, mamme e papà desiderosi di accogliere adeguatamente la vita nascente.

I fondi dell’8xmille, ancora, permettono di mantenere aperte ogni giorno due Mense per i poveri a Tivoli e a Villanova di Guidonia, un dormitorio notturno per i papà separati.

I fondi 8xmille hanno consentito inoltre il restauro e la conservazione di beni artistici, archivistici, librari e di tanti edifici di culto.

La nuova campagna 8xmille è ideata dall’agenzia Wunderman Thompson Italia che si è aggiudicata la gara indetta dal Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica: creatività di Massimiliano Traschitti e Antonio Codina, regia di Edoardo Lugari. Le foto sono di Francesco Zizola.

La casa di produzione è Casta Diva/Masi Film. Sarà pianificata su tv e web con due spot da 30” e otto da 15” dedicati a diversi target, Inoltre, la campagna si svilupperà su stampa, affissione e radio.