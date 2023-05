Donare il sangue: tutti gli appuntamenti del Nord Est

Un piccolo gesto da grande eroe: è il tema della campagna per la raccolta di sangue lanciata a Mentana dalla Croce Rossa.

La Croce Rossa, con il patrocinio del Comune di Mentana, ha organizzato una donazione sangue per sabato 13 Maggio presso Sport Life Mentana in via Cannetacci. Purtroppo nel Lazio la carenza di sangue è ormai una costante. Ogni maggiorenne in buona salute può potenzialmente donare il proprio sangue e salvare così fino a tre vite.

Non esitate quindi a chiamare per informarvi e prenotare al 331.2345122

Sabato 20 maggio, dalle 17 alle 21, in piazza Garibaldi a Tivoli, l’AVIS Comunale e l’AVIS UDR Provinciale di Roma ODV effettueranno una raccolta di sangue. I volontari potranno presentarsi agli stand. A pranzo si potrà mangiare un piatto di pasta, verdura, petto di pollo, pesce o insalata. Non iil latte e i derivati. Per le prenotazioni 377.3543506 – 348.1405564- 333.5080471.

Domenica 21 maggio, a partire dalle 8, raccolta di sangue a Castel Madama presso la scuola media.

Quali requisiti deve avere una donna per donare?

Le caratteristiche per la donazione non cambiano tra uomini e donne: per donare sangue e plasma occorre avere un’età compresa tra 18 e 65 anni, un peso non inferiore a 50 Kg, una pressione arteriosa massima inferiore o uguale a 180 mm di mercurio, una pressione arteriosa minima inferiore o uguale a 100 mm di mercurio, una frequenza cardiaca regolare e compresa tra 50 e 100 battiti/minuto, valori di emoglobina superiore a 13,5 g/dL nell’uomo e a 12,5 g/dL nella donna (decreto 2 novembre 2015, allegato IV).