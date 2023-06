Sagre e feste: gli eventi da non perdere

Le scuole sono finite, le giornate sempre più lunghe e il sapore delle vacanze è alle porte. Ma per chi deve ancora aspettare per godersi un po’ di riposo, ci sono numerose alternative da prendere in considerazione, per rendere l’attesa più piacevole.

A Palombara Sabina la Sagra della Cerasa

A Palombara Sabina, la Sagra delle Cerase è arrivata alla 95° edizione, ed è la sagra più antica che ha come protagonista le ciliegie. Si svolgerà in 3 giorni, dal 9 all’11 giugno, con un programma ricchissimo che occuperà le strade del paese, ma anche il Castello Savelli.

Il venerdì si inizierà alle 17 con l’apertura degli stand, della mostra di A. Pusceddu, ma anche l’apertura del Simposio del Ciliegio presso il Castello Savelli. Più tardi verranno eletti Miss Cerasara e Mister Cerasaro. Mentre, per la sera, sono previsti tanti spettacoli e musica.

Il sabato sarà dedicato a numerose attività per bambini, dal laboratorio artistico a “La Magia di Harry Potter”, con altri spettacoli, tra musica, balli e teatro. Il Castello Savelli ospiterà il Simposio del Ciliegio, con successiva degustazione e masterclass gastronomiche per valorizzare al meglio le ciliegie.

La domenica ci sarà una presentazione di cosplayers, tornei di scacchi, sfileranno i carri e verrà eletto il carro vincitore. Verrà effettuata l’estrazione dei numeri vincenti della “Lotteria delle Cerase” e si concluderà con uno spettacolo di fuochi d’artificio.

A Castel Madama Madama Comix

A Castel Madama, invece, avrà luogo la prima edizione di “Madama Comix”, presso il Castello Orsini, sabato 10 giugno dalle 15 e domenica 11 dalle 10. Questo evento è perfetto per tutti gli amanti di Harry Potter: infatti, sono previste numerose attività legate al mondo magico, tra cui la costruzione di una bacchetta magica, preparare pozioni, e addirittura una gara di magia.

Non mancherà la possibilità di immortalare il momento, grazie a photo shooting gratuiti. Inoltre, il tutto sarà arricchito con gara cosplay, stand espositivi e anche un corso di disegno.

Tivoli: dalla moda all’arte

A Tivoli, numerosi sono gli eventi ospitati nel fine settimana. Dalla moda all’arte, passando per la sicurezza stradale e non solo, le iniziative proposte accontentano tutti, dai più grandi ai più piccolini.

Per gli appassionati di moda, infatti, torna “Tivoli in Passerella” domenica 11 giugno alle 17, presso le Scuderie Estensi.

L’evento, che ha visto la sua prima edizione nel 2014 grazie all’idea di Matteo Pizzolorusso, vuole essere un modo per dare voce ai commercianti locali. Sarà, infatti, un mix di moda, musica e commercio: il cast di modelli e modelle sfilerà con gli abiti scelti dai titolari degli esercizi della città. Saranno coinvolti anche i giovani e varie associazioni impegnate nell’ambito culturale e sociale.

Domenica 11, dalle 10 alle 16 in Piazza Garibaldi, arriva “Questa è la mia strada”, un progetto di sicurezza stradale. Per l’occasione, la piazza si trasformerà in un’area attrezzata con segnaletica, semafori, simulando una vera e propria strada, su cui i bambini dai 3 ai 12 anni potranno circolare grazie a delle minivetture.

Sono tante le associazioni che collaboreranno a questo progetto, che permetterà di unire l’utile al dilettevole, facendo divertire i bambini, ma anche aumentando la loro consapevolezza riguardo un tema così importante come la sicurezza stradale.

Infine, ci sarà anche la possibilità, ogni sabato e domenica, di visitare Rocca Pia, fortezza del XV secolo che si trova nel cuore della città.

Per gli appassionati d’arte, in occasione dell’8° edizione della Lunga Notte nelle Chiese, nella chiesa di San Vincenzo, verrà esposta una mostra di acquarelli, ad opera di Lucio Vizzaccaro, artista locale di fama nazionale. (LEGGI QUI)

L’esposizione durerà fino all’11 giugno e resterà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, ma venerdì 9 giugno, dalle 20 alle 23, ci sarà la possibilità di assistere anche ad una mostra serale.

Sempre per i più piccoli, torna l’appuntamento con i “Piccoli Mercanti In Piazza”, sabato 10 giugno 2023 dalle 16 alle 19, presso l’area pedonale di via 2 Giugno.

I bambini avranno la possibilità di vendere, ad un prezzo simbolico, o barattare i vecchi giocattoli, allestendo la loro “bottega”, o semplicemente visitare il mercatino, magari riuscendo a trovare il giocattolo desiderato da tempo.

A Tivoli tornano anche “Le Idi in Illo Tempore”. Sabato 10 e domenica 11 giugno la città rivivrà il fascino di epoche passate grazie alla manifestazione organizzata dall’associazione Villa Adriana Nostra e dal “Gruppo Storico Pvblio Elio Adriano”, presieduto da Pietro Lombardozzi. L’evento è patrocinato dal Comune di Tivoli e dalla Regione Lazio.

Il programma, ricco e variegato, vedrà per due giorni numerose iniziative di rievocazione storica, dalla Roma Repubblicana sino al Rinascimento, passando attraverso la Roma Imperiale e il Medioevo. Spicca su tutte il Torneo Gladiatorio “HERCVLES VICTOR”, giunto oramai alla sua VI edizione, che si terrà sabato 10 giugno, dalle ore 17:00, presso il sito archeologico dell’Anfiteatro di Bleso d Tivoli e che vedrà la partecipazione di Scuole Gladiatorie provenienti da tutta Europa. (Camilla Nonni)