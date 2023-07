TIVOLI – A Villa d’Este prende il via “Extravillae, metamorfosi in bellezza”

Due settimane di proiezioni cinematografiche e note nella cornice mozzafiato di Villa d’Este. È questo il programma di Extravillae, metamorfosi in bellezza, festival culturale he tingerà le notti di Tivoli di atmosfere magiche e sorprendenti. La manifestazione, inaugurata due giorni fa, con il suo ricco programma di cinema, proiezioni a tema, ospiti d’eccezione, ma anche eventi speciali, performance e serate di musica, si protrarrà fino al 29 di luglio.

Il palco di EXTRAVILLAE ospiterà, in collaborazione con Roma Lazio Film Commission, alcuni nomi illustri del panorama cinematografico e audiovisivo italiano. Gli attori dialogheranno con il pubblico al calar del sole in una conversazione che ruoterà attorno al tema della bellezza in diverse forme, ripercorrendo la propria carriera, la propria storia personale e svelando i retroscena dei loro film.

Gli eventi di spicco

Sabato 22 luglio, in collaborazione con RAI Fiction, la serata sarà dedicata all’audiovisivo. Parteciperanno Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, interpreti della fiction di Imma Tataranni – sostituto procuratore e del film Filumena Marturano (tratto dalla celebre commedia di Eduardo De Filippo), che si racconteranno al pubblico di Tivoli.

Domenica 23 luglio sarà la volta di Elena Sofia Ricci, attrice poliedrica che, in dialogo con il giornalista e critico Federico Pontiggia, ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera e della sua vita.

Toccherà poi ai registi pluripremiati Michele Placido e Pupi Avati, che saranno nel chiostro della Villa per parlare di bellezza e di arte italiana giovedì 27 e venerdì 28 luglio; in questa occasione presenteranno i film Dante, che mette in scena alcuni episodi della “Divina Commedia” in modo inedito e sorprendente e L’ombra di Caravaggio, che racconta magistralmente la storia del geniale e sovversivo artista.

La musica sarà protagonista di EXTRAVILLAE grazie alla partecipazione dell’Orchestra Giovanile di Jazz della Scuola Popolare di Musica di Testaccio che, diretta dal Maestro Mario Raja, venerdì 21 luglio eseguirà in esclusiva per il pubblico di Tivoli una sonorizzazione dal vivo delle musiche originali del film L’inferno (uno dei film più importanti del cinema muto italiano girato con oltre 1000 metri di pellicola nel 1911), proiettato in contemporanea nel chiostro di Villa d’Este.

Spazio anche al cinema internazionale

Ma non è tutto. Grazie ad EXTRAVILLAE alcune pellicole internazionali premiate nei più importanti festival di cinema d’Europa approdano a Tivoli. Il tema della bellezza, che è il fulcro su cui poggia festival tutto, sarà il fil rouge di questa rassegna cinematografica di altissima qualità.

Veranno proiettati Close di Lukas Dhont, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria di Cannes e nominato agli Oscar; Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, Leone d’oro alla 79° Mostra del Cinema di Venezia, Triangle of sadness di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro al 75° Festival di Cannes e Bones and all di Luca Guadagnino, Leone d’Argento alla 79° Mostra del Cinema di Venezia. Il pubblico, infine, potrà apprezzare la versione recentemente restaurata del capolavoro del 1965 La decima vittima di Elio Petri, brillantemente recitato dagli indimenticati Ursula Andress e Marcello Mastroianni.

Tutte le proiezioni, gli incontri e gli eventi speciali di EXTRAVILLÆ avranno un prezzo speciale di soli 3,50 €, un costo volutamente accessibile a tutti, pensato per poter permettere al pubblico interessato, soprattutto giovane, di godere appieno degli spettacoli di alta qualità e della bellezza della Villa.

Tutte le informazioni e il programma completo QUI.