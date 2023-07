La Musica, la Danza, l’Arte e lo Spettacolo nel paesaggio più suggestivo e caratteristico di Guidonia Montecelio.

E’ stato questo “Le Cave in danza”, il Progetto artistico ideato e coreografato da Fausto Paparozzi, Danzatore professionista e coreografo, messo in scena venerdì 14 luglio nell’ambito de “Il Travertino romano si racconta”, evento di incontri tecnici e performance artistiche organizzato dal Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano e dall’Ordine degli Architetti e PPC di Roma e Provincia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il pubblico presente in cava e le migliaia di followers del quotidiano on line Tiburno.Tv sono rimasti affascinati dallo spettacolo – CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO – di Fausto Paparozzi e di un cast di artisti di altissima professionalità come la cantante, attrice e performer Francesca Romana Garroni, le danzatrici professioniste Chiara Dell’Omo e Clarissa Andrei, e la violinista, cantante, performer Diana Dragos.

“Il progetto artistico – spiega il danzatore professionista e coreografo Fausto Paparozzi di Villalba di Guidonia – è iniziato come un sogno da realizzare a partire dal mese di febbraio quando ho incontrato per la prima volta proprio nella sede della società del Travertino Romano la Dottoressa Elisabetta di Maddalena, imprenditrice al vertice del management della Str, che con stima e piena fiducia mi ha affidato il compito di dirigere le performance artistiche per questa edizione 2023 al mondo del travertino e non solo perché come ha spiegato nella giornata stessa il Dottor Filippo Lippiello, il presidente del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano (CVTR), l’obiettivo importante da raggiungere è quello di mettere direttamente in connessione l’estrazione della nostra magnifica pietra ornamentale, con l’arte, l’architettura, la musica, la danza”.

“Attraverso il mio progetto artistico – prosegue Paparozzi – presentato per dare lustro al travertino stesso grazie alle ottime performance artistiche di livello che si sono susseguite nelle atmosfere magiche e suggestive delle cave, grazie al team di artisti che sono riuscito a coinvolgere: la voce straordinaria di Francesca Romana Garroni e la musica sublime della violinista Diana Dragos, l’energia e la leggiadria delle danzatrici Chiara Dell’Omo e Clarissa Andrei. Il pubblico era così entusiasta e rapito dagli artisti che ha chiesto anche un “bis” dell’esibizione.

E’ stato un viaggio magnifico e tale è stato ringraziando il mio team, la dottoressa Di Maddalena e il dottor Lippiello per la piena fiducia e stima, così come Sara Coccia la marketing director e Eleonora Coccia, con le quali mi sono sentito praticamente ogni giorno affinché tutto andasse per il verso giusto Un sogno che è cresciuto pian piano e sono stato veramente molto orgoglioso di questo”.

Il cast del progetto “Le Cave in danza” è stato composto così:

– Fausto Paparozzi Danzatore professionista e coreografo

Si diploma con il massimo dei voti presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, dove studia con vari maestri illustri.

E’ coreografo e danzatore per la compagnia AstraRomaBallet diretta dall’étoile internazionale Diana Ferrara, danzatore per la compagnia MovimentoInActor di Flavia Bucciero, lavora come danzatore e coreografo freelancer per diverse compagnie di danza e di teatro con diverse tournée importanti sia in Italia che all’estero.

Finalista con il video “Malamore” per il Premio Roma Danza 2022

Vincitore del Premio “Fondazione Cuomo” per il Premio Roma Danza 2020 con il video “Notifica- in assenza di empatia” Danzatore professionista per diversi film e serie tv importanti per il cinema e la tv.

– Francesca Romana Garroni Cantante/attrice/performer

Cantante, attrice e performer con esperienza in teatro, tv e musica dal vivo.

Per la Rai ha lavorato come attrice, cantante e ballerina, rispettivamente, nelle serie tv “Che Dio ci aiuti 7”, “Leonardo” e,“Miss Fallaci”.

E’ la voce narrante del documentario “Sfince siciliane” della trasmissione “Geo” (Rai 3).

E’ stata invitata a cantare “Va pensiero” al 60° anniversario dei XVII Giochi Olimpici, presso il salone d’onore del CONI, e di recente, presso l’Università degli Studi di Tor Vergata – Facoltà di Ingegnieria, è stata la voce recitante del progetto “Percorsi Sonori”.

Si è formata presso la London School of Musical Theatre, la Mountview Academy of Theatre Arts e la New York Film Academy.

– Chiara Dell’Omo danzatrice professionista

Si diploma presso l’Accademia nazionale di danza di Roma in tecnica classica e contemporanea, dove studia con vari maestri illustri.

Nel 2019 frequenta l’“IIntensive Visa Student program” di New York grazie ad una borsa di studio.

Danzatrice professionista per la compagnia Danza D’Autore di Fausto Paparozzi e Nestor Theatre Company di Kevin Arduini

– Diana Dragos violinista/ cantante/ performer

Lavora da anni come performer in spettacoli, eventi e dinner show sia in Italia che all’estero, offrendo un repertorio variato e versatile.

Si laurea in arte dello spettacolo, specializzazione violino presso l’Accademia di musica G dima Cluj Napoca Lavora in Germania come violinista- Cantante in tour per SebergShow Production Lavora come violinista in Italia per eventi privati, matrimoni, dinnershow

E’ violinista per eventi privati in nave MSC Crociere

– Clarissa Andrei danzatrice professionista

Danzatrice professionista modern jazz, Formazione danza classica, moderna e contemporanea con Ilir Shaqiri, Desi Erebara Shaqiri, Olti Shaqiri

Assistente di Ilir Shaqiri Selezionata per Joffrey ballet school summer intensive (NYC jazz and contemporary Intensive), ottiene una borsa di studio per la Munich International Ballet School, danzatrice per il Teatro Sistina e Brancaccio di Roma.

Danzatrice professionista per eventi e spettacoli teatrali, tra cui Spettacolo a cura di Paola Sarcina “Lettere alla danza” Omaggio a Isadora Duncan con coreografie di Stefania Toscano; spettacolo teatrale Padre Nostro- Diritto allo scandalo regia di Tomaso Thellung, produzione KIT Italia The International Theatre Svolge stage e workshops con artisti di calibro internazionale Modella per Ktime (catalogo 2019 PopIcon), modella per wella hair.