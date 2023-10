MENTANA – Lotta allo spaccio, preso il pony express della cocaina

Da giorni era stato notato mentre scorrazzava in lungo e in largo per il territorio in sella ad uno scooter, ma era sempre riuscito a sfuggire ai controlli.

A incastrarlo con tanto di droga e contanti nelle tasche è stato un carabiniere libero dal servizio che lo ha placcato nel traffico e consegnato ai colleghi.

Così mercoledì pomeriggio un 49enne italiano residente a Tor Lupara di Fonte Nuova, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa di Monterotondo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, verso le 15 l’uomo è stato notato in sella allo scooter a Casali di Mentana. Parcheggiata la moto accesa davanti ad una banca, il 49enne è stato fermato e perquisito dal carabiniere libero dal servizio, intuendo che stesse effettuando una consegna: in tasca aveva 8 dosi di cocaina e circa 200 euro in banconote di vario taglio.

Stamane, venerdì 13 ottobre, il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto del pusher rimettendolo in libertà in attesa di giudizio ma con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in virtù dei suoi precedenti per furto.