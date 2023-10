TIVOLI – Operaio morto all’ex Pirelli, il cordoglio del sindaco Giuseppe Proietti

Una tragedia che ha sconvolto l’opinione pubblica quella avvenuta mercoledì pomeriggio 11 ottobre all’interno dello stabilimento della “Yokohama TWS” di via Tiburtina è costato la vita a Maurizio Tani, 63enne di Villa Adriana (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti

Oggi, venerdì 13 ottobre, il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti ha espresso a nome dell’amministrazione comunale vicinanza alla famiglia dell’operaio.

Gli incidenti sul luogo di lavoro sono sempre più numerosi. Come ha sottolineato in una nota il vicesindaco di Città Metropolitana Pierluigi Sanna, il Lazio è la terza regione per numero di morti sul lavoro quest’anno: 36 da gennaio a luglio, su un totale di 559 vittime in tutto il Paese.

Il nostro territorio comunale comprende decine di imprese, piccole, medie e grandi: migliaia di dipendenti ogni giorno si recano sul luogo di lavoro con l’intenzione di fare il proprio dovere e di tornare a casa la sera dai propri cari.

Dobbiamo impegnarci per far sì che questo sia possibile per ogni singolo lavoratore, sempre, oggi come in futuro, soprattutto in considerazione dell’apporto che le attività industriali hanno assicurato, assicurano, e assicureranno alla vita della nostra comunità.