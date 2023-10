MONTEROTONDO – L’addio a Pamela Pelle. Il parroco: “La domanda che ci siamo posti tutti è: perché?”

Palloncini rossi a forma di cuore fatti volare in cielo e le note di “Ovunque sarai” di Irama all’uscita del feretro. Oggi è stato il giorno dell’addio per chi – e sono in tanti – ha voluto bene a Pamela Pelle, la 39enne, ribattezzata ‘la Super Mamma’ dalle amiche, e morta la notte del 7 ottobre pochi giorni dopo aver dato alla luce la terzogenita.

I funerali, strazianti, si sono svolti nella chiesa di San Martino a Monterotondo. Tra la folla anche Ilary Blasi.

Il marito, Vincenzo Rinaldi, ristoratore a Roma, durante il funerale, non ha mai smesso di stringere la foto di Pamela con i suoi tre bambini, quella usata sui social per informare, in maniera straziante, la sua prematura morte. Una morte su cui la procura di Tivoli dovrà fare luce proprio su richiesta della famiglia.

“La domanda che ci siamo posti tutti è: perché?”, ha esordito don Sergio. E’ stato il giorno dell’addio e dello strazio.

Sui social, intanto, continuano i saluti. Il primo quello del marito: “Amore, eri sempre allegra”.

E quelli delle amiche: “Ciao amica dolce! È proprio arrivato il momento di salutarti..ma io davvero non ci credo che non sei più tra noi. Te che avevi sempre una soluzione per tutto, che eri la mamma di tutti, tu che eri sempre leggera ma mai superficiale, tu che affrontavi sempre tutto con il sorriso, tu che eri sempre diretta ma mai scortese, tu eri sempre realista ma mai cinica, te che eri questo e molto di più!Mi chiedo sempre che avresti detto tu ora, cosa avresti fatto! Grazie per essere stata mia amica,non ti dimenticherò mai, vivrai sempre nel mio cuore. Adesso brilla ancora di più e proteggi la tua meravigliosa famiglia e quanti hai amato!tvb ciao Pam”.

“Eri solo una Donna che voleva fare la mamma con quella positività e tranquillità che caratterizza le vere mamme quelle che si prendono cura di tutti dalla famiglia agli amici.

Grazie per avermi donato un sorriso quando c era la tempesta grazie per avermi donato un pó della tua positività quando ne avevo bisogno rimarrai sempre nel mio cuore e sono certa che ti ritroverò riflessa negli occhi dei tuoi bambini”.