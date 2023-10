MONTEROTONDO – Il saluto a Terenzi, un uomo delle istituzioni

Monterotondo è in lutto. Nella giornata odierna, giovedì 19 ottobre, è venuto mancare un uomo delle istituzioni, che ha dedicato gran parte della sua vita alla politica e alla comunità. Antonio Terenzi, storico esponente della destra eretina, è stato consigliere comunale in molteplici consiliature e militava attualmente in Fratelli d’Italia.

Numerose le dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti e i messaggi di cordoglio dei suoi avversari politici. Il suo partito ha affidato a Facebook poche e sentite parole di commiato:

“SIAMO SCONVOLTI. Ci ha lasciati Antonio Terenzi, militante della nostra comunità, consigliere comunale a Monterotondo per diversi mandati, persona che si è sempre battuta a viso aperto contro i nostri avversari politici e sempre per il bene della comunità monterotondese. I dirigenti, i militanti di FDI Monterotondo si stringono alla sua famiglia in questo triste momento“.

Il sindaco Riccardo Varone, a nome di tutta l’amministrazione comunale, scrive:

“Esprimo il più sincero e sentito cordoglio per la morte di Antonio Terenzi, scomparso nella giornata di oggi. Mi unisco al dolore della famiglia, degli amici e di tutti quelli che conoscevano Antonio che nelle passate legislature ha ricoperto la carica di consigliere comunale con grande impegno e passione politica al servizio della comunità“.

Infine anche Mauro Alessandri, avversario di tante battaglie politiche, ha voluto rendere onore all’avversario:

“Antonio Terenzi non è stato solo un avversario, non siamo solo “politica”, la vita non è solo questo. Ci lascia un marito, un padre fiero, un monterorondese, un lavoratore, un imprenditore coraggioso e preparato. Un uomo di destra, battagliero, onesto, serio, vero e sì, tenace oppositore in questi anni. Siamo stati avversari in politica e, anche se non stretti amici, ci siamo sempre riconosciuti e rispettati (che non vuol dire cedimento al patto: rispetto e basta, ed è molto) come figli della stessa terra, come figli del sacrificio e del lavoro. La notizia della sua morte, prematura e improvvisa, commuove un’intera comunità“.

Un saluto bipartisan quello a Terenzi, riconosciuto come un politico appassionato e un avversario leale.

“È morto l’unico politico di destra che avrei votato io da comunista – scrive Concezio Salvi – Vedevo in lui quella bontà d’umano rarissima nel cuore d’un politico. Hai lasciato passando sullaTerra bene sparso al popolo di Dio non ho parole adatte pel saluto già ti vedo come fossi un Angelo. Vorrei soltanto dire a tuo fratello che stringo forte perché caro amico alla famiglia tua giunga la mia mia figlia piange amica di tua figlia. Ciao Antonio!”