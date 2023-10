GUIDONIA – Ingorgo e pericolo davanti alla scuola, la preside ottiene l’isola pedonale

Molti abbandonavano l’auto in seconda fila per accompagnare il bambino fin dentro l’aula. Nel frattempo sulla strada si creava un ingorgo di vetture con strombazzate di clacson e qualche parolaccia.

Andava avanti così da anni davanti all’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di via Giulio Douhet a Guidonia Centro, almeno negli orari di ingresso e di uscita degli alunni. E non era stato sufficiente neppure il divieto di transito installato per arginare il fenomeno.

Il divieto di transito davanti alla scuola negli orari di ingresso e uscita degli alunni si è rivelato inefficace

Ora l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha deciso di ricorrere a una soluzione drastica: chiudere la strada e trasformarla in isola pedonale.

E’ quanto emerge dall’ordinanza numero 361 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata mercoledì 18 ottobre dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi.

I due plessi dell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di via Baden Powell a Guidonia Centro

Il provvedimento stabilisce la realizzazione di un’isola pedonale su tutta la via Baden Powell. In poche parole la strada sarà interdetta fisicamente ai veicoli attraverso l’installazione di capisaldi e catene rimovibili a partire dall’intersezione con via Camarotta.

In particolare l’ordinanza prevede:

● l’istituzione di un divieto d’accesso per i veicoli da via Douhet, esclusi quelli in servizio di polizia, emergenza e soccorso, nonchè di quelli autorizzati, con riduzione fisica dell’accesso (strappo centrale di mt 4 circa), attraverso capisaldi e catene (rimovibili).

● l’istituzione di segnaletica di Area Pedonale da posizionarsi all’intersezione con via Douhet e con via Camarotta;

● l’istituzione di segnaletica di Divieto di Transito, con esclusione dei mezzi in servizio di polizia, emergenza e soccorso, nonché di quelli autorizzati, da posizionarsi all’intersezione con via Douhet.

Inoltre è prevista la realizzazione di 2 stalli per persone diversamente abili da realizzarsi su via Douhet all’intersezione con via Baden Powell.

Il provvedimento dell’amministrazione comunale fa seguito alla richiesta di messa in sicurezza avanzata da Gabriella Di Marco, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” composto dalla omonima scuola media e dall’antistante plesso elementare “Mario Tadini”, entrambi ubicati in via Baden Powell.

Vale la pena ricordare che per scoraggiare i genitori ad accompagnare i figli in auto fin dentro la classe, il Comune aveva già istituito il divieto di transito in via Baden Powell all’intersezione con via Camarotta. La segnaletica vietava l’accesso dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 9, dalle 12,30 alle 14,40 e dalle 15,15 alle 16,15, orari di ingresso e di uscita degli alunni.

Il divieto non era servito a nulla e il via vai di auto con relativo ingorgo e pericolo per i bambini era proseguito, per questo ora scatta l’isola pedonale.