TIVOLI – Centro senza caos e smog, il primo febbraio via libera alle nuove aree pedonali

Il Comando di Polizia Locale di Tivoli fa sapere che a causa di concomitanti lavori stradali è stata posticipata l’entrata in vigore dell’Ordinanza numero 540 del 21 dicembre 2023 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Così a partire dal giorno prima febbraio 2024 verrà istituita, in via sperimentale, l’”Area pedonale” denominata Via dei Sosii dalla intersezione Via Domenico Giuliani/via dei Sosii alla convergenza con Via di Ponte Gregoriano, nonché l’“Area pedonale” denominata Via Boselli-Piazza Trento-Via Santa Maria Maggiore.

La posticipazione deriva da concomitanti lavori stradali nel tratto di Via dei Sosii verso Via del Trevio che comporteranno la chiusura temporanea del transito veicolare.

Dal primo febbraio inizierà il periodo di pre-esercizio del Varco elettronico di rilevamento delle violazioni (sito in Via dei Sosii, alla fine di Via Domenico Giuliani) – periodo nel quale l’accesso sarà presidiato da personale comandato della Polizia Locale – che durerà 30 giorni.

Dal giorno 02 marzo 2024, le violazioni saranno accertate dal Varco elettronico.

Per quanto riguarda le richieste di permesso al transito nelle aree pedonali, si informa che le stesse possono essere inoltrate, tramite e-mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.tivoli.rm.it o tramite pec all’indirizzo ufficio.comando@pec.comune.tivoli.rm.it su carta libera, specificando il possesso dei requisiti di cui ai punti 3 e 5 dell’Ordinanza.

Si ribadisce che sarà consentito il transito per raggiungere gli accessi carrabili siti all’interno dell’Area pedonale di Via dei Sosii esclusivamente a proprietari (residenti o non residenti) – ovvero soggetti in possesso di legittimo titolo di godimento (residenti o non residenti) comprovato da documentazione certa (ad es. contratto di locazione/custodia/godimento registrato) – di garage, cantine e/o posti-auto privati aventi accesso carrabile autorizzato nella stessa Via dei Sosii, in Via Domenico Giuliani, via della Limara, largo G. Crocchiante, vicolo del Pilaro, vicolo degli Orti, vicolo Sant’Antonio, vicolo Maggi, vicolo Torlonia, vicolo Lolli di Lusignano, vicolo del Labirinto, vicolo Boccaccini, via Sant’Andrea, via San Vincenzo, piazza San Vincenzo e vicolo San Vincenzo.