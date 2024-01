L’Istituto Comprensivo “Montecelio” cancellato dalla Regione Lazio per essere aggregato all’Istituto comprensivo “Alberto Manzi” di Villalba (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La notizia pubblicata dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv ha fatto il giro del web, facendo mobilitare da una parte i genitori degli alunni frequentanti le scuole di Montecelio e Sant’Angelo Romano, e dall’altra l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Il sindaco Mauro Lombardo davanti alla Rocca di Montecelio, il punto più alto della Città dell’Aria

Il sindaco Mauro Lombardo e l’assessora alla Pubblica Istruzione Michela Pauselli hanno infatti all’assessore regionale alla Scuola Giuseppe Schiboni contestando il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche approvato il 27 dicembre 2023 con la delibera numero 53541 dalla giunta regionale guidata dal Presidente Francesco Rocca.

Il Piano prevede che da settembre prossimo, all’apertura dell’anno scolastico 2024/25, l’Istituto oggi diretto dal Preside Reggente Eusebio Ciccotti sarà cancellato per essere aggregato all’Istituto comprensivo “Alberto Manzi” di Villalba, quartiere che dista 7 chilometri da Montecelio e addirittura 15 da Sant’Angelo Romano.

“Tale decisione non si condivide nel merito per alcune circostanze che ci preme in questa sede portare alla vostra attenzione – scrivono il sindaco Lombardo e l’assessora Pauselli – Primariamente, si segnala la mancanza di “prossimità territoriale” tra i due istituti, criterio che, da quanto si evince dalla delibera in oggetto, dovrebbe essere tra i principi ritenuti maggiormente rilevanti e dai quali consegue la scelta relativa alla riorganizzazione della rete scolastica.

A tal proposito si fa presente che, logisticamente e topograficamente, la Direzione dell’Istituto comprensivo “Alberto Manzi”, che insiste nella circoscrizione di Villalba di Guidonia, trovandosi ad una considerevole distanza dal plesso di Montecelio, provocherebbe un aggravio per l’utenza e complicazioni a livello organizzativo per il personale scolastico”.

“Riteniamo necessario rappresentare, inoltre, che tale accorpamento, derogherebbe ad un ulteriore principio evidenziato in delibera, dal quale si desume che le misure di riorganizzazione previste non dovrebbero modificare l’identità storico-culturale e territoriale delle istituzioni scolastiche coinvolte – proseguono il sindaco Lombardo e l’assessora Pauselli nella lettera all’assessore regionale Schiboni – Sotto questo aspetto vi chiediamo di tener conto che Montecelio, con i suoi tremila anni di vetustà, è il centro storico della nostra Città, e la scelta di privare questo antico Istituto del proprio nome sarebbe tutt’altro che ben recepita da una fetta significativa di popolazione considerevolmente importante in termini numerici e per identità”.

“Vi chiediamo in ultimo – concludono sindaco e assessora – di tener conto che la soluzione a nostro avviso maggiormente adeguata al soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell’utenza che ci pregiamo di rappresentare, sarebbe quella di realizzare un istituto comprensivo autonomo facente capo proprio all’I. C. Montecelio, tramite l’accorpamento di questi alla struttura scolastica sita nella circoscrizione di La Botte, attualmente facente capo all’I. C. Giovanni XXIII di Villanova o, alternativamente, si propone l’aggregazione dell’I. C. Montecelio e della sezione distaccata di Sant’Angelo Romano all’I. C. Leonardo da Vinci più prossimo territorialmente”.