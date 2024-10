MONTEROTONDO – Cappelli piumati e fiamme cremisi, sfilano centinaia di bersaglieri

Monterotondo si tinge di cremisi.

Domenica 06 ottobre è stato un giorno di forti emozioni per radunisti e pubblico festoso e commosso con l’arrivo dei bersaglieri delle cinque provincie del Lazio.

Centinaia di cappelli piumati hanno sfilato per le strade durante il Raduno Regionale Bersaglieri del Lazio organizzato in occasione della Commemorazione del Centenario della Costituzione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

Numerose le autorità intervenute per attestare la stima e la simpatia verso i Fanti Piumati, che hanno sfilato di corsa accompagnati dalle gioiose fanfare di Monteleone Sabino guidata dal Capo fanfara Simone Principessa e di Guidonia Montecelio guidata dal Capo fanfara Michele Lugaresi, uomini e donne di ogni età, in servizio e in pensione accomunati da un amore senza riserva per lo storico cappello piumato.

Erano presenti l’Assessore alla Cultura Alessandra Clementini in rappresentanza del Sindaco di Monterotondo, il Vice Comandante Commissario Capo Giovanna Gaspari del Comando Polizia Locale di Monterotondo, il Presidente Nazionale Bersaglieri, Generale Ottavio Renzi, la Consigliera Regionale Onorevole Micol Grasselli, il Presidente Interregionale Centro Bersaglieri Commendatore Roberto Giannunrsini, il Presidente Regionale bersaglieri Luigi Stazi, il Presidente Provincia di Roma Bersaglieri Giuseppe Di Milia, il Tenente dei Carabinieri Mirko Ruggi del Comando di Compagnia di Monterotondo, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) Sezione di Monterotondo Lorenzo Simonetti, il Tenente Aldo Barbieri dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Monterotondo – Mentana –RM-, una rappresentanza della Protezione Civile e una della Croce Rossa Italiana.

Organizzata dalla Sezione “Romualdo Federici” di Monterotondo-Mentana presieduta dal bersagliere Generale Antonio Capobianco in strette sinergia con la Presidenza Nazionale Bersaglieri e con il Patrocinio del Comune di Monterotondo, la giornata è iniziata alle ore 09.00 con la deposizione della Corona al Monumento al Bersagliere ciclista presso la rotonda intitolata al bersagliere Giuseppe Merloghi e alla presenza del nipote Rodolfo Mattei.

Alle ore 10.00 alza Bandiera e deposizione Corona ai caduti al Monumento dei Caduti presso il Parco delle Rimembranze.

Alle ore 11.00 è iniziato lo sfilamento che, partendo da piazza Palmiro Togliatti, è terminato in via Roma. Con la Sezione Bersaglieri “Romualdo Federici“ preceduta dalla “carriola “ la bicicletta Bianchi guidata dal Vice Presidente Avvocato Marco Di Andrea e seguito dai bambini della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Città dei bambini di Mentana diretto dalla Dottoressa Maria Vittoria Pomili, quali ideali ponte tra passato e futuro.

La cerimonia dello sfilamento si è conclusa con il passaggio del Medagliere del Centenario dalle mani del Presidente Regionale Luigi Stazi a quelle del Presidente Nazionale Ottavio Renzi e dell’ammaina Bandiera .

La giornata si è conclusa alle ore 13.00 col pranzo Sociale presso il ristorante “Life“ di Mentana.

La Sezione Bersaglieri “Romualdo Federici” di Monterotondo-Mentana ha concluso l’evento ringraziando tutti i partecipanti e il pubblico intervenuto.