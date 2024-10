LICENZA – Conto alla rovescia per la “Sagra ‘elle Sagne ‘e Farre”

Licenza, piccolo borgo con meno di mille abitanti in provincia di Roma, si prepara a due giorni di festa con la Sagra delle Sagne al farro, secondo il dialetto del luogo “Sagra ‘elle Sagne ‘e Farro”.

L’imperdibile appuntamento è previsto per i giorni 12 e 13 ottobre 2024 a partire dalle 12 e organizzato dalla Pro Loco del posto.

L’evento permetterà di avvicinarsi alla tradizione locale attraverso l’assaggio di piatti tipici, come le sagne al farro, forma di pasta tipica e comune ad una vasta area dell’interno Lazio, ma conosciuto anche in altre regioni, realizzata con farina di farro e accompagnata da condimenti vari, tra cui il più semplice e classico, ma sempre gustoso, pomodoro e peperoncino.

Oltre alle sagne, altre pietanze tipiche locali saranno esposte, in modo tale da poterle degustare, con l’imbarazzo della scelta: dai salumi ai formaggi, passando per il vino locale e, per concludere, gli immancabili dolci.

Ma non finisce qui, perché all’aspetto gastronomico, si aggiunge anche quello archeologico: infatti, c’è molto altro da conoscere su Licenza durante la Sagra delle Sagne, grazie alle passeggiate organizzate, che permetteranno di scoprire i segreti del luogo.

Si avrà la possibilità di immergersi nella storia locale, rivivendola e riscoprendola passo dopo passo, visitando i luoghi un tempo vissuti da Orazio, che, proprio nei territori di Licenza, aveva la sua Villa di Orazio.

(Camilla Nonni)