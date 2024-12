FONTE NUOVA – “Guerin Subbuteo”, la squadra torluparese protagonista

Subbuteo di “altissimo livello” sabato e domenica prossimi a Roma.

La Palestra dell’Istituto Comprensivo Marelli, ubicata in zona “Grotta Celoni” infatti, ospiterà il prossimo fine settimana la terza tappa del “Guerin Subbuteo” competizione di subbuteo tradizionale.

L’evento è organizzato in collaborazione con i club Alba Roma e SS Lazio TFC, con il supporto della Federazione Sportiva Italiana Calcio Tavolo, del Settore Nazionale Subbuteo di Opes Italia e del Guerin Sportivo, e gode del patrocinio del Sesto Municipio di Roma.

Anche a questo evento Fonte Nuova sarà presente e gareggerà in tutti e due i giorni.

Nella giornata di sabato (dedicata al torneo individuale) a difendere i colori del comune “rossoblu” ci saranno Giovanni Genna (al rientro nelle competizioni ufficiali dopo la forzata assenza per motivi di salute ai campionati nazionali disputatisi nel mese di novembre a Genova), Alessandro Greggi, Giuseppe Tassone ed il neo tesserato del club Alessandro Terracciano (che già ha avuto modo di mettersi in luce nelle prime esibizioni sin qui disputate).

Per la manifestazione di domenica, invece, competizione riservata alle squadre, capitanati dal coach e punta di diamante del club, nonché numero uno del ranking locale, Alessandro Lupi, scenderanno sul panno verde Patrizio Balice, Francesco Bernardini, Giovanni Genna, Giuseppe Tassone e Alessandro Greggi.

Assenti per impegni lavorativi altri elementi di spicco della formazione torluparese tra cui Flavio Balice e Alessandro Fratini.

La competizione promette di essere particolarmente difficile, con un alto livello tecnico e tattico. Il Guerin Subbuteo è un evento storico nel panorama subbuteistico italiano, con una tradizione che risale alla sua prima edizione nel 1978.

Nel corso degli anni ha attirato giocatori di alto livello provenienti da tutta Italia, e proprio la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia, testimonia l’importanza di questo trofeo. I tornei individuale e a squadre, infatti, rappresentano un’occasione fondamentale per i giocatori di confrontarsi con altri club e per accumulare punti importanti nella classifica del circuito nazionale.

L’evento di Roma si prevede particolarmente competititivo. La presenza di atleti di spicco del panorama subbuteistico italiano (tra tutti citiamo i vari Silveri, Guidi, Fenucci, solo per citarne qualcuno) garantirà un alto livello di spettacolo e intensità agonistica.

La competizione di Subbuteo tradizionale è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport, e la tappa romana promette di non deludere le aspettative.

Nel contesto dell’evento, la collaborazione tra i club Alba Roma e SS Lazio TFC si presenta come un elemento centrale per il successo dell’iniziativa, che vede il sostegno di realtà istituzionali e sportive di alto profilo. Il patrocinio del Sesto Municipio di Roma conferisce ulteriore prestigio all’evento, che si inserisce in una più ampia cornice di manifestazioni dedicate al calcio tavolo e al Subbuteo.

La sfida si preannuncia avvincente, con giocatori pronti a dare il massimo per conquistare il trofeo, mentre l’attesa cresce per vedere come si comporteranno i principali contendenti.

L’importanza storica del torneo, la qualità degli atleti coinvolti e l’alto valore competitivo fanno di questo evento un punto di riferimento nel calendario sportivo del Subbuteo in Italia.

Per la compagine “fontenuovese” si tratta della prima apparizione in un torneo del genere che sicuramente darà esperienza e fortificherà gli atleti del club. Club che sta crescendo a dismisura e conta ad oggi venti appassionati che tutti i lunedi, e qualche volta anche il mercoledi e il venerdi, si ritagliano uno spazio tutto loro (lontani dalle famiglie) per sfidarsi a punta di dito in tornei sapientemente organizzati e gestiti dalla mente “Alessandro Fratini”.

Al momento, infatti, si stanno disputando la serie A (tra i primi otto a livello di ranking interno) e la serie B (tra gli altri otto). Poi per dare la possibilità di partecipare anche agli “ultimi neo entrati” sono stati organizzati altri due tornei: la “International League” e la “Winter Challenge” anche questi in corso di svolgimento. Non mancano comunque eventi “extra” subbuteo a testimonianza dell’aria di amicizia e goliardia che si respira nel club di via degli “Abeti” come ad esempio la classica cena di natale che si svolgerà il 18 dicembre e sarà l’occasione per il tradizionale scambio degli auguri.

(Giovanni Genna)