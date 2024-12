RIANO – Beatrice Riccioni presenta il fumetto “L’inferno di Beatrice” 

Domenica 15 dicembre, a Riano, alle ore 17, presso il Castello baronale Boncompagni Ludovisi, nella suggestiva Piazza Piombino, nel cuore del centro storico, sarà presentato il romanzo a fumetti “L’inferno di Beatrice”, scritto e disegnato da Beatrice Riccioni, edito da Emia Edizioni.

Un racconto per immagini impresse a matita su fogli di vita personale e collettiva. Un viaggio dell’inconscio, nella selva oscura della mente, dove i demoni nascosti dentro di lei ostacolano il per-corso per raggiungere la consapevolezza di sé stessa. Un fumetto profondo e ironico proprio come la vita.

Una vera chicca per gli amanti delle “strisce con le nuvolette”.

Un appuntamento imperdibile per un romanzo a fumetti originale, brillante e vivace.

L’evento, patrocinato dal Comune di Riano, si svolge nell’ambito delle iniziative a corredo dell’apertura straordinaria delle dimore storiche del Lazio promossa dalla Regione.

Saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura Licia Capannolo.

Dialoga con l’autrice la divulgatrice culturale Marianna Mariotti.

Letture dell’attore Nicola Panetta.

Musiche di Natale Riccioni.

“Questo fumetto ˗ afferma il giornalista, scrittore ed editore Italo Arcuri ˗ sta viaggiando tra i lettori perché combina alla perfezione la parola e il disegno all’azione compiuta. Beatrice Riccioni racconta oltre l’immaginazione e si fa leggere oltre l’inchiostro con cui abbozza le storie. Lascia spazio alla fantasia.

E la lascia trasparire sempre in contro-luce, come desiderio di pensiero, sospeso tra finzione e realtà. Autobiografico, immaginifico, emozionale, razionale, sensitivo, carnale… il suo fumetto è tutto questo e lo è perché veicolo culturale di emotività quotidiana che ci appartiene nel profondo”.

Durante la presentazione sarà anche possibile visionare la Mostra di alcuni originali e inediti disegni realizzati da Beatrice Riccioni.