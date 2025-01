GUIDONIA – Un altro incendio al campo rom: petardo o vendetta?

Le fiamme sono partite dai rifiuti accatastati e si sono propagate velocemente in tutta l’area.

Così nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì primo gennaio 2025, è scoppiato l’ennesimo incendio al campo rom abusivo dell’Albuccione di Guidonia.

Sul posto, oltre a carabinieri e agenti della Polizia Locale, due squadre dei vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme circoscritte nell’area retrostante la scuola e il campo di calcetto all’interno del parco pubblico.

Sul posto anche il sindaco Mauro Lombardo e l’assessora ai Servizi Sociali Cristina Rossi.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, subito dopo la propagazione delle i residenti avrebbero avvistato un gruppo di persone incappucciate allontanarsi dall’area in cui aveva sede l’accampamento abusivo sgomberato per l’80 per cento all’alba dello scorso 19 dicembre ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).