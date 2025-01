TIVOLI – Sospesa la “Ztl variabile” in via Domenico Giuliani

La scelta di chiudere completamente il transito veicolare a salvaguardia della sicurezza stradale era maturata a seguito dei numerosi cedimenti verificatisi negli ultimi tempi in via dei Sosii.

Eppure, a distanza di una settimana, l’amministrazione comunale di Tivoli fa dietrofront e sospende la cosiddetta “Ztl variabile” nel Centro storico.

Ad annunciarlo è un post pubblicato ieri pomeriggio, martedì 31 dicembre 2024, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Tivoli.

“Considerato che – si legge nel post del Comune – è sorta la necessità di effettuare maggiori approfondimenti e verifiche con eventuali revisioni dell’ordinanza n°435/24-12-2024 e della delibera di giunta n°221/14-11-2024, si comunica che l’esecutività delle stesse è momentaneamente sospesa.

Seguiranno successive comunicazioni nel merito”.

L’ordinanza numero 435 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata martedì 24 dicembre dal sindaco Marco Innocenzi istituiva una Zona Traffico Limitato (ZTL) variabile con accesso da Via Domenico Giuliani (inizio strada con provenienza da Via A. Parrozzani) e che ha come itinerario tutta la Via Domenico Giuliani, quindi a sinistra il tratto di Via dei Sosii che conduce verso Via del Trevio/Piazza del Plebiscito/Via del Collegio/Via Ignazio Missoni/Via Lione/Via Munazio Planco/Via A. Parmegiani/Via del Collegio/Via della Missione/Via Pacifici fino all’uscita in Piazza Garibaldi.

Negli ultimi mesi via dei Sosii era stata infatti chiusa più volte a causa di improvvisi cedimenti, per questo l’amministrazione comunale aveva deciso di modificare la viabilità sia in via dei Sosii che nelle strade limitrofe del Centro storico (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La ZTL variabile sarebbe dovuta essere vigente secondo il seguente calendario ed orari:

PERIODO AUTUNNO – INVERNO dal 1° novembre al 31 marzo:

– lunedì, mercoledì, venerdì e sabato: dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 23:00;

– martedì e giovedì: dalle ore 07:00 alle ore 08:30, dalle 12:30 alle 14:30 e dalle ore 17:00 alle ore 23:00 del giorno seguente ;

– domenica e festivi: dalle ore 07:00 alle ore 23:00;

– carico e scarico: dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Vale la pena evidenziare che la direttrice di marcia dei veicoli che parte da Via Domenico Giuliani era rimasta finora esclusa dalla Ztl della “Zona Medievale”, ma recentemente è emersa la necessità del provvedimento emesso oggi.

Stando al testo dell’ordinanza, il tratto di Via dei Sosii rimasto escluso dalla ZTL vigente presenta una conformazione stradale particolarmente soggetta a cedimenti che, inevitabilmente, creano seri pericoli alla circolazione dei veicoli e dei pedoni tanto da comportare, in più di un’occasione recentemente, la necessità di chiudere completamente il transito veicolare a salvaguardia della sicurezza stradale, con conseguente aggravio di spesa per la doverosa esecuzione dei lavori di sistemazione e ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.