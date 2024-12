Negli ultimi mesi è stata chiusa più volte a causa di improvvisi cedimenti. Per questo l’amministrazione comunale di Tivoli ha deciso di modificare la viabilità in via dei Sosii e nelle strade limitrofe del Centro storico.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 453 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, martedì 24 dicembre, dal sindaco Marco Innocenzi.

Col provvedimento viene istituita una Zona Traffico Limitato (ZTL) variabile con accesso da Via Domenico Giuliani (inizio strada con provenienza da Via A. Parrozzani) e che ha come itinerario tutta la Via Domenico Giuliani, quindi a sinistra il tratto di Via dei Sosii che conduce verso Via del Trevio/Piazza del Plebiscito/Via del Collegio/Via Ignazio Missoni/Via Lione/Via Munazio Planco/Via A. Parmegiani/Via del Collegio/Via della Missione/Via Pacifici fino all’uscita in Piazza Garibaldi.

La ZTL sarà vigente secondo il seguente calendario ed orari:

PERIODO AUTUNNO – INVERNO dal 1° novembre al 31 marzo:

– lunedì, mercoledì, venerdì e sabato: dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 23:00;

– martedì e giovedì: dalle ore 07:00 alle ore 08:30, dalle 12:30 alle 14:30 e dalle ore 17:00 alle ore 23:00 del giorno seguente ;

– domenica e festivi: dalle ore 07:00 alle ore 23:00;

– carico e scarico: dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Vale la pena evidenziare che la direttrice di marcia dei veicoli che parte da Via Domenico Giuliani era rimasta finora esclusa dalla Ztl della “Zona Medievale”, ma recentemente è emersa la necessità del provvedimento emesso oggi.

Stando al testo dell’ordinanza, il tratto di Via dei Sosii rimasto escluso dalla ZTL vigente presenta una conformazione stradale particolarmente soggetta a cedimenti che, inevitabilmente, creano seri pericoli alla circolazione dei veicoli e dei pedoni tanto da comportare, in più di un’occasione recentemente, la necessità di chiudere completamente il transito veicolare a salvaguardia della sicurezza stradale, con conseguente aggravio di spesa per la doverosa esecuzione dei lavori di sistemazione e ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.