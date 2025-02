GUIDONIA – Si riqualificano i parchi di Villalba e Villanova

Il Comune di Guidonia Montecelio prosegue l’intervento di riqualificazione e abbellimento dei parchi pubblici.

Dopo l’installazione dei giochi al Parco Vincenzo Porzio di Colle Fiorito, ora è la volta del “Parco Paolo Di Nella” di via Kennedy a Villalba e del “Parco San Gabriele” di via Zucchi a Villanova.

Per questo con l’ordinanza numero 40 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata ieri, venerdì 31 gennaio, dalla dirigente all’Ambiente Bernardina Colasanti è stata disposta la chiusura per lavori di entrambe le aree verdi da lunedì 3 febbraio a giovedì 20 febbraio.

Il cronoprogramma prevede lunedì 3 febbraio l’apertura del cantiere al parco Ddi Nella e fino a mercoledì 5 febbraio la realizzazione della platea parco di Nella.

Da mercoledì 5 a venerdì 7 febbraio sarà realizzata la platea al parco Zucchi.

Da lunedì 10 a giovedì 14 febbraio il montaggio della pavimentazione antitrauma al Parco di Nella.

Da lunedì 17 a giovedì 20 febbraio montaggi e pavimentazione antitrauma al Parco Zucchi più il monitoraggio e la posa del ponte oscillante Parco Vincenzo Porzio.

A realizzare i lavori sarà la Società “Kompan Italia Srl” di Milano, la ditta che il 4 novembre si è aggiudicata gli interventi presso il Parco della Mezzaluna di Via Rosata nel quartiere di Colle Fiorito di Guidonia, al Parco di Nella di Via Kennedy, a Villalba, e nel Parco di Via Saffi incrocio con Via Zucchi a Villanova per un importo complessivo pari a 149.286,15 euro IVA inclusa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).