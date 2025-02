TIVOLI – Ciak si gira, arriva “La guerra di Elena” con Micaela Ramazzotti

Sarà battuto lunedì 10 febbraio a Tivoli il primo ciak di “La guerra di Elena”, il film sulla storia di Elena Di Porto, la donna passata alla storia per aver tentato di salvare molte vite durante il rastrellamento al Ghetto di Roma prima di essere deportata ad Auschwitz come “ebrea pericolosa e antifascista”.

Protagonista sarà l’attrice Micaela Ramazzotti, che interpreta la donna nata a Roma l’11 novembre 1912 cresciuta nel ghetto ebraico e soprannominata “Elenuccia la matta di piazza Giudia”, motivo per cui venne più volte ricoverata nell’Ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà.

Così nessuno le diede ascolto quando Elena tentò di dare l’allarme, prima che – il 16 ottobre 1943 – i nazisti iniziassero il rastrellamento del ghetto e la deportazione di oltre 1.000 ebrei romani.

Le riprese cinematografiche iniziano lunedì 10 febbraio nel centro storico di Tivoli e terminano venerdì 14 febbraio in viale Giuseppe Mazzini.

Per questo con l'ordinanza numero 14 firmata giovedì 30 gennaio dal Dirigente della Polizia Local Francesco Rossi è stata disposta la temporanea modifica dell'attuale regolamentazione stradale nella seguente zona:

Dalle ore 00:01 alle ore 24:00 del giorno 10 febbraio 2025

• VIA LIONE dal civ. 4 al civ. 11 ambo i lati della strada (posti in fascia blu):

– DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dei veicoli fino a cessate esigenze della produzione “MASI FILM SRL” film “La guerra di Elena”.

Dalle ore 00:01 del 10 febbraio alle ore 24:00 del giorno 14 febbraio 2025

• V.LE MAZZINI dal civ. 1 al civ. 17 (posti in fascia blu):

– DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dei veicoli fino a cessate esigenze della produzione “Masi Film Srl” film “La guerra di Elena”.

Sarà temporaneamente sospeso il transito veicolare e pedonale su Via Mauro Macera altezza Piazza dell’Annunziata solo nel momento del ciak (stop and go) solo nel giorno 11 febbraio 2025.

Prodotto da Titanus Production, Masi Film, M74, Sound Art 23, nel film compariranno artisti e aspiranti tali del territorio selezionati per piccoli ruoli, generici, figurazioni speciali e minori nel casting organizzato dalla "Tibur Film Commission" il 15 e 16 gennaio alle Scuderie Estensi.