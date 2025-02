TIVOLI – Claudio Misseri, l’amore per la musica e la passione per il basso

“La sua dedizione e il suo spirito vivace hanno arricchito la nostra comunità e lasciato un segno indelebile in tutti noi”.

E’ il ricordo della “JP Vocal Studio Academy”, la scuola di musica di Johanna Pezone con sede a Campolimpido, dove prendeva lezioni Claudio Misseri, il 21enne residente a Vicovaro che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto all’alba di ieri, venerdì 31 gennaio, sulla via Maremmana inferiore, a Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Amava la musica, Claudio, la sua passione era suonare il basso.

Per questo nella scuola di via Campolimpido da tre anni e mezzo prendeva lezioni per due ore a settimana dall’insegnante di basso Valerio Giuliani.

Claudio Misseri sul palco del Centro commerciale “Tiburtino” insieme a Sophia Cristalli

E in occasione degli eventi pubblici organizzati dall’Accademia si esibiva sul palco accompagnando i cantanti, come ad esempio lo scorso 29 dicembre 2024 al Centro commerciale “Tiburtino” di Guidonia.

“Quando si iscrisse all’Accademia fu accompagnato dal padre perché era ancora minorenne – racconta Alberto Cristalli, marito di Johanna Pezone e vice presidente della “JP Vocal Studio Academy” – Lo ricordo come un ragazzo molto educato e silenzioso”.

Alberto Cristalli racconta di aver incontrato Claudio Misseri proprio giovedì sera 30 gennaio al termine della sua ultima lezione in Accademia.

“Mi aveva detto – prosegue Cristalli – che sarebbe andato a San Lorenzo a Roma per ascoltare il concerto di una band. L’ho salutato affettuosamente dandogli appuntamento alla prossima settimana: sono sconcertato”.

Uscito dalla scuola di musica, Claudio ha raggiunto Roma per trascorrere una serata spensierata e allegra.

Al ritorno verso casa, al suo fianco a bordo della Mini Mini viaggiava Aurora P., una ragazza italiana di vent’anni di Tivoli Terme, attualmente ricoverata al policlinico Umberto I per una lieve emorragia cerebrale, fratture alle braccia, traumi al volto e ai polmoni.

Uscita dal casello, al chilometro 2 della via Maremmana inferiore, la Mini si è scontrata frontalmente con un suv Nissan Juke condotto da Davide A. un 36enne italiano di Guidonia diretto verso l’autostrada.

“L’intera accademia – conclude il messaggio della scuola di musica di Johanna Pezone – si unisce al dolore della famiglia per la perdita di Claudio, un nostro caro allievo.

In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e far sapere alla famiglia che Claudio sarà sempre ricordato con affetto e ammirazione.

La sua memoria vivrà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Suona da lassù….”.