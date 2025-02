GUIDONIA – Col parapendio sulla Nomentana Bis

Poteva accadere ovunque e invece è successo a Guidonia Montecelio.

Un uomo su un parapendio in sorvolo sulla Nomentana Bis, una delle strade più importanti e trafficate della Città del Nordest che dalla via Palombarese, attraversa Colleverde di Guidonia e si collega a Tor Lupara di Fonte Nuova.

A documentare il singolare caso oggi, sabato primo febbraio, è un video postato sulla pagina Instagram di “Welcome to Favelas” inviato probabilmente dall’autore, un automobilista in transito che non ha resistito a violare il Codice della Strada per immortalare il fatto col telefono cellulare.

“Ma porco … guarda che ca..o de tipi… no vabbè non c’ho parole”, esclama l’autore nel video mentre riprende l’uomo sul parapendio anche attraverso lo specchietto retrovisore.