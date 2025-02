Era ricercato per una rapina commessa sei anni fa in patria ai danni di una donna colpita a pugni e calci in testa per portarle via il telefono e pochi soldi.

Lui se ne stava tranquillo in Italia a lavorare nell’edilizia.

Venerdì pomeriggio il 24enne romeno è stato arrestato a Tivoli dai Carabinieri della Stazione Roma Casalotti e dai colleghi della locale Stazione in esecuzione di un mandato di arresto europeo per il reato di rapina aggravata.

I militari hanno rintracciato l’uomo presso un cantiere edile, dove lavorava per la ristrutturazione di un’abitazione privata.

Il 24enne romeno è ritenuto autore di una rapina commessa in Romania ad aprile 2019, quando avrebbe preso a calci e pugni in testa una donna e le avrebbe asportato il cellulare e il portafoglio con all’interno 660 euro.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Regina Coeli.