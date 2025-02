GUIDONIA – Ladri al Centro anziani, razziati 4 salvadanai

Prima hanno forzato la serranda, poi hanno fracassato il vetro di una porta. Così i soliti ignoti hanno messo a segno un furto ai danni del Centro Anziani di Corso Italia, a Villalba di Guidonia.

La serranda forzata e la vetrata rotta del Centro anziani di Villalba di Guidonia

L’intrusione è stata scoperta stamane, domenica 2 febbraio, da un passante che ha immediatamente allertato Candida Di Giovannantonio, Presidente della “Aps Farfalle Dispettose”, l’associazione che dal 2022 gestisce il Circolo per la Terza Età.

Un’immagine dall’interno della vetrata rotta

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i balordi hanno abbandonato sul pavimento la cassa del bar contenente poche monete e hanno manomesso la tv affissa al muro del Centro anziani.

Sono finiti nel sacco quattro salvadanai, all’interno dei quali vengono quotidianamente versate monete da parte dei soci appassionati del gioco delle carte.

Candida Di Giovannantonio, 74 anni, è Presidente del Centro anziani dal 13 dicembre 2022

La Presidente del Centro anziani, Candida Di Giovannantonio, ha informato dei fatti l’assessora comunale ai Servizi sociali Cristina Rossi.

“Abbiamo trovato il televisore spostato – spiega Candida Di Giovannantonio – Evidentemente i ladri si sono resi conto che non ci sarebbe passato nel varco creato nella vetrata rotta”.

Quello di oggi non è il primo furto al Circolo per la Terza Età di Villalba.

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2022 ignoti si intrufolarono all’interno dei locali chiusi da due anni appena assegnati in gestione al gruppo diretto da Candida Di Giovannantonio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dopo aver forzato una porta sul retro, i balordi fecero razzia di bottiglie di liquori e birra, oltre a caramelle. Non contenti, portarono via anche alcuni tavoli di plastica usati dai nonni per le attività sociali e un trapano di uno dei volontari che stava effettuando lavori di manutenzione in vista della riapertura del Centro.

“Provo tanta amarezza e rabbia – si sfoga Candida Di Giovannantonio – Queste persone cosa pensano di trovare all’interno di un Centro anziani? I salvadanai rubati contenevano le offerte per organizzare una centra tra gli anziani che giocane carte.

Per fortuna, qualche giorno fa abbiamo consegnato il salvadanaio contenente le offerte per Christian, il bambino di 5 anni con l’autismo di secondo livello e un’insufficienza della valvola aortica che deve essere sottoposto a terapia sperimentale con cellule staminali presso una clinica specializzata di Vienna in Austria (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Se avessero portato via anche le offerte della raccolta di beneficenza mi avrebbe fatto ancora più male.

Comunque andiamo avanti: abbiamo contatto il vetrario per riparare la porta e oggi alle ore 15,30 si terrà regolarmente il pomeriggio dedicato al ballo”.