GUIDONIA – Assalto notturno al negozio di telefonia, colpo da 20 mila euro

Hanno tagliato la serranda, forzato la porta, disattivato l’allarme e fatto piazza pulita di cellulari delle migliori marche.

Tutto in cinque minuti.

“Smartphone”, il negozio di telefonia di via Nazario Sauro, a Villanova, preso di mira dai ladri

E’ un colpo da professionisti dello scasso quello messo a segno all’alba di ieri, domenica 2 febbraio, ai danni di “Smartphone”, il negozio di telefonia, centro assistenza e riparazioni tablet e computer di via Nazario Sauro, a Villanova, il quartiere più densamente popolato del Comune di Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i ladri sono entrati in azione dopo le 4 del mattino.

Nel mirino è finito il negozio inaugurato il 5 settembre 2024 in via Sauro, a ridosso della via Maremmana inferiore e antistante la piazza San Giuseppe Artigiano.

Insomma, nel pieno centro abitato di Villanova.

Le fasce della serranda tagliate con un frullino elettrico

Eppure, i banditi non si sono fatti troppi scrupoli a giudicare dal fatto che con un frullino elettrico hanno praticato un taglio verticale su tre fasce della saracinesca.

La porta d’ingresso è stata forzata con un piede di porco

Dopodiché sono riusciti a manomettere l’apertura elettrica e a sollevare la serranda tanto quanto bastava per forzare con un piede di porco la porta d’ingresso.

A quel punto, è scattato l’allarme.

Le telecamere di videosorveglianza interne all’attività commerciale hanno ripreso due uomini coi volti travisati da passamontagna, tute bianche e scarpe da ginnastica.

Le vetrine per l’esposizione dei cellulari sono state completamente svuotate

Mentre uno apriva le vetrine, l’altro trasportava all’esterno i cellulari in esposizione utilizzando un bidone per la raccolta differenziata dei rifiuti dell’attività commerciale.

Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Polizia di Tivoli che ha rintracciato il titolare Imran Ullah, 35enne cittadino del Pakistan.

“Hanno portato via centinaia di cellulari nuovi tra iPhone, Oppo e Samsung per un valore di almeno 20 mila euro – racconta il commerciante che ha formalizzato denuncia presso il commissariato di Tivoli – Il mio negozio non ha telecamere esterne, per cui non so se i ladri fossero soltanto due, se ci fosse un complice e su quale mezzo viaggiassero.

Alcuni passanti mi hanno riferito di aver visto un’auto rossa, forse era quella dei malviventi.

Davanti al mio negozio c’è un’altra attività con telecamere esterne, forse hanno ripreso la scena e potrebbero fornire elementi utili per risalire agli autori.

Spero che li prendano”.