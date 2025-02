TIVOLI – Carenze igienico-sanitarie e prezzi non esposti: multe ai Bed and Breakfast

I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme, in collaborazione con personale specializzato del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Roma, e della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hanno eseguito mirati controlli ai Bed and Breakfast in località Tivoli Terme, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente.

Secondo un comunicato stampa dell’Arma, al termine dei controlli i Carabinieri hanno elevato contravvenzioni per un valore di: 1000 euro per carenze igienico sanitarie; 2000 euro per mancata attivazione delle procedure di autocontrollo (HACCP); 670 euro per mancata esposizione dei prezzi massimi applicati.

In aggiunta sono state inoltrate agli organi competenti delle segnalazioni per omessa comunicazione degli alloggiati.