FONTE NUOVA – Ladri allo stadio: razzia al bar e negli spogliatoi

Nel sacco sono finiti una tv, un paio di macchine del caffè, bibite e abbigliamento sportivo.

Lo stadio comunale “Domenico Mammoliti” di via Gioberti a Tor Lupara di Fonte Nuova

E’ il bilancio del furto messo a segno all’interno dello stadio comunale “Domenico Mammoliti”, l’impianto di via Gioberti a Fonte Nuova gestito dalla “ASD Tor Lupara”.

Il cancello d’ingresso del bar all’interno del quale i balordi hanno rubato e arrecato danni

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il furto è stato scoperto ieri pomeriggio, martedì 4 febbraio, dal figlio del presidente della società sportiva Donato Olivieri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana.

Sopra, la staffa che sosteneva la tv portata via

I ladri hanno portato via due macchine per il caffè e tutte le gomme e le caramelle in esposizione

I ladri, armati presumibilmente di un piede di porco, hanno prima forzato il cancello d’ingresso del bar, mettendo a soqquadro il locale e facendo razzia del televisore installato per far vedere le partite agli atleti, oltre alla macchina del caffè, a quella del ginseng, i pacchetti di gomme e caramelle in esposizione e a svariate bevande.

Spogliatoi e segreteria sono stati messi a soqquadro

Gli armadietti degli atleti sono stati forzati e “ripuliti” di abbigliamento sportivo

Il raid si è esteso anche all’interno degli spogliatoi dove i ladri, dopo aver spaccato i lucchetti, hanno forzato gli armadietti degli atleti, portando via maglie, scaldacollo, cappelli, scarpe da ginnastica e scarpini, materiale sportivo per gli allenamenti e gli incontri di calcio.

A soqquadro sia gli spogliatoi che la segretaria dove sono stati registrati anche danni strutturali.

Il Presidente della “ASD Tor Lupara” Donato Olivieri

Nella giornata di oggi il Presidente della “ASD Tor Lupara” Donato Olivieri formalizzerà denuncia presso la stazione dei carabinieri di Mentana.

“Le attività di scuola calcio e agonistica proseguiranno regolarmente per tutti i nostri tesserati – spiega il Presidente Olivieri – Un atto vergognoso da condannare sempre e comunque compiuto da parte di balordi, già il tutto reso noto alle autorità competenti.

La società Tor Lupara 1968 ripudia tale atti, e con fermezza va avanti per permettere ai nostri tesserati di continuare a coltivare il sogno del gioco del calcio come mezzo di aggregazione e inclusione”.