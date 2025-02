Incendio all’impianto elettrico, evacuata la torre di controllo a Ciampino

Paura stamane, mercoledì 5 febbraio, all’aeroporto di Ciampino per un incendio di apparati elettrici ,divampato all’interno degli uffici ubicati sotto la torre di controllo.

Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco, verso le ore 7,20 diverse squadre sono intervenute in supporto a quelle aeroportuali già presenti sul posto e, in via precauzionale, hanno fatto evacuare tutto l’edificio a causa del denso fumo e, dunque, decolli e atterraggi sono stati momentaneamente sospesi nell’attesa che il fumo si disperda.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Enav sottolinea che non si registra alcun danno in particolare alle apparecchiature utili all’operatività della torre di controllo e che la ripresa dai voli è attesa a breve.

Attualmente è presente sul posto il personale aeroportuale per le verifiche e la bonifica degli uffici e le Forze dell’ordine per individuare le cause dell’incendio.