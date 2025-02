FONTE NUOVA – Un giorno per Francesco: impariamo a salvare una vita

Ci sono storie che non dovrebbero mai essere raccontate, dolori che nessun genitore dovrebbe mai affrontare. Eppure, dalla tragedia può nascere speranza, dalla perdita può nascere consapevolezza.

Sabato 15 febbraio alle ore 9:30, presso la Parrocchia Gesù Maestro, Sala San Giovanni Paolo II, in via Nomentana 580 a Fonte Nuova, Francesca Manenti, fondatrice dell’Associazione “Il Tempo e la Bellezza per la formazione e il sociale”, e Antonio Lotierzo, responsabile dei Rangers D’Italia Lazio, in collaborazione con gli Istruttori dell’Associazione Raggruppamento unità ricerca e recupero e dell’Associazione “Amici di Francesco”, organizzano un evento speciale in memoria del piccolo Francesco, un bambino volato via troppo presto a causa di un’ostruzione.

Sarà una giornata di emozione, riflessione e, soprattutto, di apprendimento.

I genitori di Francesco condivideranno il loro dolore e il loro coraggio, affinché nessun’altra famiglia debba vivere la stessa tragedia.

A guidare i partecipanti in questo percorso ci saranno istruttori professionisti, che insegneranno le manovre di disostruzione, strumenti preziosi che possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Gli organizzatori aspettiamo tutti. Per Francesco. Per tutti i bambini. Per imparare a salvare una vita.

E’ necessaria la prenotazione al numero 349 5250357.