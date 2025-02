MENTANA – Inaugurata la nuova sede di “Azzurro Donna”

Sabato 8 febbraio a Castelchiodato, frazione di Mentana, ha aperto una nuova sede di Azzurro Donna, componente di Forza Italia che promuove e valorizza la partecipazione delle donne nella vita politica e ne approfondisce le problematiche.

Presenti all’incontro il senatore Claudio Lotito, i consiglieri regionali del Lazio Fabio Capolei e Giuseppe Cangemi, la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Pamela Pierotti e Fiorella Di Natale, membro del direttivo provinciale di Forza Italia.

“L’apertura di una nuova sede nella provincia di Roma è un segnale importante – ha detto il consigliere Capolei – dimostra che il partito è in crescita e che è attento alle esigenze dei cittadini del terrotorio. Va dato merito a Fiorella Di Natale per il grande lavoro che sta facendo a Mentana e a tutta l’organizzazione di Azzurro Donna, per il lavoro prezioso che porta avanti”.

“L’inaugurazione di questa struttura è per me motivo di grande soddisfazione – ha detto Fiorella Di Natale – sarà un luogo di aggregazione non solo politica, ma anche sociale. Organizzeremo incontri periodici per parlare dei problemi che riscontriamo nel nostro territorio e iniziative all’insegna della salute e della prevenzione.

Ringrazio il senatore Lotito, i consiglieri Capolei e Cangemi, la coordinatrice Pierotti e il segretario provinciale di Forza Italia Alessandro Battilocchio, che ha supportato da subito a questo progetto”.