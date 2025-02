TIVOLI – “Giorno del Ricordo”, commemorati i morti delle foibe e gli esuli Giuliano-Dalmati

Un ringraziamento speciale alla Lazio Tibur Crew per aver contribuito al ricordo”.

“La SS Lazio Tibur Crew, da sempre impegnata nel tenere viva la memoria storica e nel rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità, intende rendere omaggio ai Martiri delle Foibe, vittime innocenti di una delle pagine più tragiche della nostra storia”, scrive l’associazione tiburtina in un comunicato ufficiale.

L’omaggio floreale ai Martiri delle Foibe della “SS Lazio Tibur Crew”

“Nel Giorno del Ricordo – si legge sempre nel comunicato – ci stringiamo nel rispetto e nella riflessione per onorare chi ha sofferto e perso la vita in nome di un’ingiustizia troppo a lungo dimenticata. La nostra identità si fonda su valori di memoria, giustizia e rispetto per la verità storica, principi che continueremo a difendere con orgoglio.

Già in passato siamo stati in prima linea nel supportare la nostra gente, dimostrando solidarietà concreta nei momenti più difficili, come durante l’emergenza Covid, quando ci siamo mobilitati per aiutare chi era in difficoltà.

Questo spirito di fratellanza e unità continuerà a essere la nostra guida, perché crediamo fermamente che lo sport e la passione per i nostri colori possano diventare un pilastro di aggregazione e socializzazione per la comunità.

La SS Lazio Tibur Crew non dimentica e continua a guardare avanti con lo stesso impegno e determinazione di sempre.

ONORE AI MARTIRI DELLE FOIBE

PER LA MEMORIA, PER LA COMUNITÀ, PER IL FUTURO”.