Proseguono le operazioni di controllo degli ispettori del Corpo Ambientale Nazionale (Can) nella discarica abusiva nel parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria di Pianabella, nel territorio del Comune di Monterotondo ma in gestione al Comune di Palombara Sabina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I controlli del Corpo Ambientale Nazionale nel parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria di Pianabella

Centinaia e centinaia di sacchi di rifiuti indifferenziati domestici abbandonati sono stati scoperti giovedì scorso 6 febbraio e nella giornata di ieri, domenica 9 febbraio, gli ispettori hanno setacciato altre 45 buste all’interno delle quali sono stati rinvenuti documenti utili per risalire ai trasgressori.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, 10 sacchi sarebbero riconducibili ad una donna italiana residente a Palombara Sabina e ulteriori 2 sacchi ad un’altra donna, anche lei italiana residente a Palombara.

La documentazione cartacea rinvenuta in alcuni sacchi riconducibile alle due “zozzone”

Per ogni sacco contenente documentazione riconducibile alle due “zozzone” verrà applicata una sanzione da 1.514,28 euro da parte del Corpo Ambientale Nazionale, dal 2021 convenzionato con l’amministrazione comunale di Palombara Sabina per lo svolgimento del Servizio integrativo in materia di controllo territoriale, salvaguardia ambientale, preservazione del decoro urbano e protezione dei beni pubblici ambientali.

Stesso trattamento sarà riservato al cittadino italiano residente lungo strada Ponte delle Tavole, nelle campagne di Palombara Sabina, al quale sono riconducibili almeno 3 sacchi di rifiuti abbandonati nel parcheggio.

Si tratta dello stesso “zozzone” multato giovedì scorso perché in almeno 25 sacchi abbandonati è stata rinvenuta documentazione riconducibile a lui.

Per arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti nel parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria di Pianabella, il Dirigente Nazionale del Corpo Ambientale Nazionale (Can) ha predisposto controlli per tutta la settimana con pattuglie in borghese durante le ore notturne.