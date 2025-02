GUIDONIA – Un nuovo asilo nido realizzato con i fondi del PNRR

Stamane, lunedì 17 febbraio, ha preso l’avvio il cantiere per la realizzazione di un nuovo asilo nido in via Cadorna a Villanova.

Lo annuncia in un comunicato l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

La struttura pubblica potrà ospitare 90 bambini.

L’impegno di spesa è di 1,6 milioni di euro, finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e intercettati, lo scorso anno, dai fondi non spesi per progetti da realizzare un altri comuni.

La fine dei lavori è prevista per gennaio del prossimo anno.

Il sopralluogo di stamane nell’area in cui sarà costruito il nuovo asilo nido comunale

Questa mattina, presente il Sindaco Mauro Lombardo, l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti, il consigliere Mauro De Santis, i tecnici e i responsabili dell’Impresa che si è aggiudicata l’intervento, si è proceduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area.

“Concluse tutte le fasi relative alla procedura di gara e di progettazione dell’opera abbiamo dato l’avvio, quest’oggi, all’intervento del nuovo asilo nido finanziato con fondi del PNRR. L’offerta di nuovi posti consentirà di migliorare l’offerta educativa e di andare incontro alle esigenze di un numero maggiore di genitori”, ha evidenziato l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti.

“La realizzazione di nuovi asili nido è di fondamentale importanza perché offrono un aiuto concreto alle famiglie – ha sottolineato il Sindaco Mauro Lombardo -. Aspetto non marginale, forniscono un ambiente stimolante e sicuro per i bambini, favorendo il loro sviluppo cognitivo, emotivo e sociale, e favoriscono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una migliore conciliazione tra la vita familiare e quella professionale”.