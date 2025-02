FONTE NUOVA – Andrea Strazza vince il Primo Trofeo di Subbuteo Tradizionale

Esame di Laurea superato a pieni voti per il Subbuteo Club di Fonte Nuova che, nella giornata di ieri, domenica 23 febbraio, ha magistralmente organizzato il Primo Torneo “Città di Fonte Nuova” di Subbuteo Tradizionale.

La manifestazione, che ha visto al via la presenza di 48 atleti provenienti da tutta la Regione (alcuni anche da fuori), disputatasi nella palestra del bellissimo impianto sportivo dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Santa Lucia, gentilmente messo a disposizione per l’occasione dal Preside della Scuola Antonio Sanzotta e dalla Presidentessa dell’Istituto Comprensivo Santa Lucia Volley femminile (squadra militante nel campionato di B/1 e che fa della palestra il suo terreno di gioco nelle gare casalinghe e negli allenamenti della settimana) Martina Amatucci, è riuscita veramente alla perfezione con complimenti piovuti a raffica alla fine del torneo ai componenti del Club rossoblù (alla prima organizzazione di un torneo di così alto richiamo) da parte di tutti i partecipanti.

Sopra, Andrea Strazza, vincitore del Primo Torneo “Città di Fonte Nuova” di Subbuteo Tradizionale

Nel girone “Master” vittoria del romano Andrea Strazza, tesserato per i colori del “Black Rose” che, dopo aver sudato le classiche sette camicie in semifinale contro Presutti (impostosi solamente dopo gli shoot out in quanto i tempi regolamentari erano terminati in parità 2-2 con la rete del pareggio di Presutti giunta a venti secondi dalla sirena), ha avuto vita facile contro il Viterbese Andrea Balestrucci, numero uno della classifica del Grand Prix Lazio e giunto all’atto conclusivo del torneo dopo aver incontrato (ed eliminato) sulla sua strada giocatori del calibro di Alessandro Terracciano (Subbuteo Club di Fonte Nuova e per la prima volta entrato negli ottavi di finale di un tabellone Master), Gabriele Silveri (nei quarti) e Lauretti in semifinale, che, forse stanco per l’impegno profuso nelle partite precedenti, ha offerto poca resistenza al sicuramente più blasonato avversario.

Medaglia di bronzo per Lauretti che, invece, nella finale di consolazione ha avuto la meglio su Presutti.

Contentissimo per l’ennesimo successo raggiunto di una lunga carriera sul panno verde Strazza ha dichiarato: “Un bel 10 ai ragazzi di Fonte Nuova il cui esordio tra gli organizzatori dei tornei del circuito Grand Prix Lazio è stato eccezionale. Una grande performance di squadra. Complimenti anche a tutti i 48 giocatori presenti che fanno capire che c’è voglia di giocare nella nostra regione. E che ci si può divertire tanto anche a Km zero e a costo quasi zero. Complimenti a tutti anche per la correttezza con cui ci si è confrontati sui panni verdi”.

Il vincitore cita anche il Subbuteo Club Roma Nord che si è messo a disposizione dei ragazzi di Fonte Nuova per l’evento concedendo in prestito per la manifestazione alcuni campi di gioco.

E Strazza lo ha voluto sottolineare: “Un grazie anche al Subbuteo Club Roma Nord che, fornendo i campi, ha dato un bel messaggio al movimento regionale. Mettiamo insieme le forze e realizziamo il bene comune….possiamo solo divertirci”.

Doveroso, da parte del trionfatore del torneo spendere una parola anche sui suoi avversari: “Infine un saluto ai miei avversari. Grande Mau Mau (cosi affettuosamente chiamato dagli amici Maurizio Presutti) che nel secondo tempo della semifinale non mi ha fatto giocare ed è stato superato solo ai piazzati.

Un abbraccio particolare ad Andrea Balestrucci. Stavolta mi ha detto tutto bene e una partita storta capita anche ai grandi giocatori. Alla prossima e grazie per il supporto a livello regionale. Il successo di partecipazione odierno è anche merito tuo”.

Simone di Pierro, vincitore nella categoria Cadetti

Nel tabellone cadetti, invece, vittoria del pescarese Simone di Pierro che si è imposto su Gabriele Pellicoro con il punteggio di 4-3 agli shoot out dopo che i tempi regolamentari (e relativi supplementari) si erano conclusi con il risultato di parità (1-1). Buona nel complesso la prova degli atleti del Subbuteo Club di Fonte Nuova.

Come già detto Alessandro Terracciano (per la prima volta nella sua carriera subbuteistica) ha raggiunto gli ottavi di finale di un Tabellone Master. Alessandro Lupi e Patrizio Balice (terminati entrambi secondi nei gironi eliminatori), invece, hanno visto concludere la loro manifestazione al “Barrage” per entrare nel tabellone master. Balice è stato sconfitto dal romano Fabio Belisario con un secco 3-0 mentre il numero uno del club padrone di casa, e vincitore poco meno di due settimane fa del tabellone cadetti della coppa Lazio, ha trovato disco rosso contro il viterbese “Vinicio Scarantino” di cui sentiremo sicuramente parlare nei prossimi anni.

Buona anche la prestazione del napoletano (ma trapiantato a Fonte Nuova) Giovanni Genna che dopo aver concluso il proprio girone al terzo posto negli ottavi di finale ha fatto fuori Marco Scannavini con un 2-1 al termine di 24 minuti di pura sofferenza. Nei quarti si è trovato di fronte un avversario del calibro di Gabriele Pellicoro (poi arrivato in finale) e ha rimediato una sconfitta maturata con il classico risultato all’inglese.

Un secco 2-0. “Sono estremamente soddisfatto del mio torneo – ha esordito Genna – ho giocato bene la prima partita vincendo 3-1 contro Pocetta. Poi ho affrontato due mostri sacri come Fabio Belisario e Bacigalupo e quindi sono arrivate due sconfitte ampiamente previste alla vigilia.

Negli ottavi di finale ho superato Scannavini (con cui avevo già giocato ma al termine di una partita di tanta sofferenza) e poi nei quarti Gabriele Pellicoro, un avversario di un altro pianeta (che infatti è andato in finale)”. Deluso, forse, dall’andamento del suo gioco anche l’altro atleta di Fonte Nuova, Flavio Balice che al termine della manifestazione ha commentato: “Sono molto deluso dai miei risultati – ha dichiarato – potevo e dovevo fare di più.Devo lavorare molto di più sulla testa gestendo l’emozione che molte volte mi gioca brutti scherzi. Ma ciò non mi toglie assolutamente la voglia di giocare”.

Eliminati al barrage per entrare nel tabellone cadetti anche gli altri tre atleti padroni di casa, Francesco Bernardini, Giuseppe Tassone e Alessandro Greggi. Per loro sicuramente tanta tanta esperienza accumulata nelle partite giocate.

Non poteva mancare assolutamente una riflessione di quello che, insieme ad Alessandro Lupi, è stato la mente, l’organizzatore, la macchina da guerra del torneo e che ha garantito che tutto filasse liscio come l’olio, ossia Alessandro Fratini.

“Sono estremamente soddisfatto di come è andato questo torneo. E’ stata una organizzazione lunga ma precisa sotto ogni punto di vista, non abbiamo lasciato nulla al caso”.

Anche Fratini non ha potuto fare a meno di citare chi si è prodigato (anche se dietro le quinte) per la riuscita della manifestazione: “Tutto il Club Fonte Nuova è stato perfetto; il coinvolgimento di tutti i soci che hanno fatto tutti la loro parte è stata una cosa che mi ha emozionato.

Sono stanco ma strafelice per come è andato tutto quanto e meglio di così non si poteva fare. Un grazie di cuore a tutti”.

Un vero e proprio banco di prova ampiamente superato per il Club nostrano per potersi candidare, magari, il prossimo anno ad organizzare perché no un Torneo “Challenger” e, magari, finanche una tappa del “Guerin Subbuteo”.

Il subbuteo non si ferma qui. Prossima settimana tradizionale “tappa” del Guerin Subbuteo in quel di Bari, mentre i componenti della Viterbese sono già all’opera per mettere a punto i dettagli del loro torneo (sempre tappa del Guerin Subbuteo) in programma a Vitorchiano (VT) il 6 aprile prossimo. In bocca al lupo a tutti.

(Giovanni Genna)