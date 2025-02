TIVOLI – “Caro-parcheggi”, petizione dei comunisti per la revisione delle tariffe

In riferimento all’articolo TIVOLI – Aumentano le tariffe dei parcheggi a pagamento, da Elio Di Benedetto, Segretario di Circolo di Rifondazione Comunista di Tivoli, e da Roberto Candidi – Segretario Sinistra Italiana di Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

“A breve inizieremo ad essere presenti nelle piazze di Tivoli per lanciare la Petizione dei Cittadini di Tivoli, un’iniziativa a sostegno della richiesta di revisione delle nuove tariffe per i parcheggi, introdotte con l’ordinanza numero 34 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - del 17 febbraio 2025.

L’ingresso del parcheggio multipiano di piazzale Matteotti a Tivoli

In qualità di rappresentanti politici e cittadini impegnati, ci rivolgiamo al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Consiglieri Comunali di Tivoli per esprimere il nostro fermo dissenso riguardo a questa decisione che colpisce duramente le famiglie tiburtine e le attività commerciali locali già provate da una difficile situazione socio-economica.

Il parcheggio di piazzale Massimo a Tivoli, comunemente noto come parcheggio della “Mutua”

L’aumento dei costi per i parcheggi pubblici nel cuore della nostra città, in particolare nei punti nevralgici di Piazzale Matteotti e della Mutua, rappresenta un grave aggravio economico tanto per i residenti quanto per i visitatori. È inaccettabile aumentare le tariffe in un momento storico in cui è fondamentale promuovere il commercio locale e garantire il supporto alle famiglie.

Le nostre motivazioni sono chiare:

1. Impatto Economico sui Cittadini: L’innalzamento delle tariffe non solo penalizza i residenti ma crea anche una dissuasione nei confronti del turismo nel nostro centro storico.

2. Sostegno alle Attività Commerciali: Le nuove tariffe rischiano di far scendere il numero di clienti presso le attività locali, aggravando ulteriormente la crisi che molti commercianti stanno affrontando.

3. Accessibilità ai Servizi Pubblici: I parcheggi pubblici devono rimanere accessibili; incrementare i costi significa ostacolare l’accesso ai servizi vitali nella nostra comunità.

Pertanto, a breve inizieremo ad invitare tutti i cittadini a firmare la nostra petizione e chiederemo un incontro pubblico con la Giunta Comunale e i Consiglieri comunali per sollecitare una discussione aperta su questi temi cruciali.

Vogliamo trovare soluzioni condivise che possano alleviare le difficoltà economiche attuali.

Confidiamo nella vostra disponibilità ad ascoltare le istanze della comunità tiburtina e a lavorare insieme verso un miglioramento reale della nostra città.

La nostra voce è importante; insieme possiamo fare la differenza!”.