E’ sottoposto all’obbligo di permanenza notturna in casa, invece al calar del sole va in giro per il paese in stato di alterazione e semina il panico.

Un film già visto numerose volte dagli abitanti di Moricone e ripetuto anche nella tarda serata di ieri, lunedì 24 febbraio, quando è stato necessario l’ennesimo intervento dei carabinieri per ripristinare l’ordine pubblico.

Così un 28enne italiano sorvegliato speciale è stato ancora una volta denunciato per violazione dell’obbligo di permanenza domiciliare dalle ore 22 alle ore 7 del mattino.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le 22,30 di ieri l’uomo girovagava ubriaco per Moricone in cerca di un locale aperto dove consumare alcol.

Al rifiuto, il 28enne ha iniziato a dare in escandescenze nell’area di servizio in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri, un’auto medica e un’ambulanza del 118 a bordo della quale l’uomo è stato trasportato in ospedale.

Nei mesi scorsi i militari dell’Arma della Compagnia di Monterotondo erano intervenuti in numerose occasioni simili segnalando alla Procura di Tivoli le ripetute violazioni dell’obbligo notturno di permanenza domiciliare disposta dall’Autorità Giudiziaria.