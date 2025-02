MONTEROTONDO - Viabilità, 5 mila euro per evitare allagamenti nel sottopasso

Sono sufficienti due gocce d’acqua per vederlo completamente allagato.

E’ accaduto a dicembre 2024, si è ripetuto la scorsa settimana.

Il sottopasso ferroviario tra via Turati e via Nomentana a Monterotondo Scalo

Fatto sta che nel sottopasso ferroviario tra via Turati e via Nomentana a Monterotondo Scalo sono sempre più frequenti le anomalie sul funzionamento automatico dell’impianto di sollevamento acque meteoriche.

Per questo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone ha deciso di intervenire in maniera risolutiva.

E’ quanto emerge dalla determina numero 170 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, lunedì 24 febbraio dal Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Luca Lozzi.

Con l’atto viene affidato alla Ditta “Saertec Srl” di Mentana l’intervento da 5.002 euro per la realizzazione di un nuovo quadro elettrico a servizio del sistema di sollevamento delle acque meteoriche.

Dopo diversi sopralluoghi, i tecnici comunali hanno individuato la causa delle anomalie di funzionamento nella vetustà e nel conseguente cattivo funzionamento del quadro elettrico di comando dell’impianto di sollevamento.

La Ditta “Saertec Srl” ha garantito in sette giorni la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

– Smontaggio dell’impianto e del quadro elettrico esistenti;

– Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico generale per il funzionamento automatico di tutte le apparecchiature della stazione di sollevamento acque, predisposto per funzionamento a 230 volt e 400 volt;

– Fornitura e posa in opera di un n.3 galleggianti;

– Fornitura e posa in opera di un interruttore magneto-termico differenziale all’esterno del locale;

– Fornitura e posa in opera di un contenitore stagno per protezione del suddetto interruttore;

– Realizzazione di tutte le nuove linee con cavetto in rame isolato con guaina in PVC pesante auto estinguente tipo omologato;

– Fornitura e posa in opera di tubi di protezione linee elettriche in PVC pesante auto estinguente;

– Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione e intercettazione delle linee elettriche con grado di protezione adeguato;

– Fornitura e posa in opera di plafoniere con lampada al neon 1×36 watt o similare con grado di protezione adeguato;

– Fornitura e posa in opera di un interruttore bipolare in scatola con grado di protezione adeguato;

– Collegamento all’impianto di messa a terra di tutte le apparecchiature e masse estranee di notevole estensione, con codina di rame isolata in PVC giallo-verde di sezione adeguata;

– Prove di funzionamento finali, collaudo e rilascio certificazione di conformità del nuovo impianto realizzato.