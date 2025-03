GUIDONIA – Carnevale, la sfilata di oggi annullata per maltempo

Oggi a Guidonia non sfilano i carri di Carnevale.

Ad annunciarlo in un comunicato stampa è il Comitato del Carnevale che ha deciso di annullare l’evento novità dell’edizione 2025 in programma stasera, sabato primo marzo, alle ore 19, ossia la prima sfilata in notturna nella storia della festa più colorata dell’anno (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Purtroppo a causa delle previsioni meteo avverse, oggi i carri non potranno sfilare – scrive il Comitato sulla pagina Facebook – Ma il Carnevale di Guidonia non si ferma!

Anche senza i carri, lo spirito del Carnevale è più forte di qualche goccia di pioggia! Confidiamo in qualche ora di sereno per divertirci comunque!”.